La forma de Pramono de superar los recortes de fondos APBD utilizando el Fondo de Colaboración de Yakarta

Jacarta – Gobernador de DKI Yakarta Pramono Anung Wibowo tiene una manera de superar esto dana Presupuesto Regional de Ingresos y Egresos (APBD) que fue recortado por el gobierno central.

Pramono prepara un plan de financiación desarrollo llamado Fondo de Colaboración de Yakarta.

Este programa será un foro de financiación colaborativa entre el gobierno, el mundo empresarial, las instituciones sociales y el sector privado para financiar diversos programas de educación y desarrollo en Yakarta.

«Iniciaré y espero que pronto forme algo llamado Fondo de Colaboración de Yakarta o también un bono emitido por Yakarta. Y si eso se puede hacer, estoy seguro de que Yakarta se convertirá en una ciudad mejor», dijo Pramono a los periodistas en Yakarta, el martes 21 de octubre de 2025.

Pramono es consciente de que el Gobierno Provincial de DKI Yakarta (Pemprov) no puede depender de los fondos de la APBD. Quiere que el desarrollo en Yakarta continúe a pesar de que se recorten los fondos del APBD de Yakarta.

«No podemos seguir dependiendo sólo de la APBD. Tiene que haber nuevas formas para que el desarrollo continúe y la comunidad pueda involucrarse», afirmó Pramono.

Anteriormente, el gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung, enfatizó que el Gobierno Provincial de DKI Yakarta (Pemprov) seguirá funcionando de manera óptima a pesar de que los fondos de reparto de ingresos (DBH) del gobierno central se redujeron a 15 billones de rupias.

Aseguró que los recortes presupuestarios no obstaculizarían el compromiso del gobierno provincial de construir una Yakarta mejor.

«Trabajaremos más duro y más inteligentemente para construir una Yakarta mejor», dijo Pramono en el Ayuntamiento del centro de Yakarta, citado el lunes 13 de octubre de 2025.

Pramono dijo que, aunque se redujeron los fondos para transferencias, su partido sigue siendo optimista sobre el desarrollo de la capital. Aseguró que los programas prioritarios del gobierno provincial continuaron ejecutándose, con un enfoque de trabajo más eficiente y orientado a resultados.

«Realmente espero que el desarrollo en Yakarta proporcione un mejor color, especialmente en el futuro. A pesar de que el DBH (Fondo de Participación en los Beneficios) fue recortado en 15 billones de IDR, siempre soy una persona con una perspectiva positiva», dijo.

Con este recorte de fondos, el APBD de DKI Yakarta de 2026 cayó a 81,2 billones de rupias desde los 95,35 billones de rupias anteriores. Pramono destacó, sin embargo, que no se unirá a las quejas como otros jefes regionales que se oponen a esta política.