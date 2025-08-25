La forma de mantenerse segura a pesar de que suceden cosas inesperadas

Yakarta, Viva – La situación de emergencia en la carretera puede ocurrir a cualquier persona, que va desde el automóvil que se rompió, se filtró los neumáticos, para quedarse sin combustible. Estas condiciones a menudo hacen que el conductor se asuste, especialmente si ocurre por la noche o al llevar una familia. Para responder esa necesidad, Garasi.id presenta un servicio asistente de emergencia al que se puede acceder durante 24 horas.

Este nuevo servicio permite a los usuarios obtener ayuda rápida con solo un clic a través de la aplicación. La ayuda brindada incluye varias condiciones de emergencia, como baterías muertas, cerraduras de retraso, a llamadas de emergencia debido a que los vehículos no pueden funcionar.

«La seguridad no es solo una cuestión de vehículos, sino también de sentimientos. Con este servicio, los usuarios pueden sentirse más tranquilos porque saben que hay equipos profesionales que están listos para ayudar en cualquier momento, en cualquier lugar», dijo el CEO de Garasi.id, Ardyanto Alam, en un comunicado oficial, lunes 25 de agosto de 2025.

Ardyanto agregó que este servicio es relevante para aquellos que a menudo viajan a largas distancias, mujeres que a menudo conducen solas, así como a los padres que desean garantizar que los niños y sus familias sigan siendo seguros.

«Tener a alguien a quien se pueda confiar cuando algo sucede en el camino es un consuelo», dijo.

El lanzamiento de este asistente de emergencia coincide con el octavo aniversario del garaje.id. En este impulso, la compañía también proporciona una promoción de descuento de hasta Rp800 mil para una variedad de servicios automotrices.

A saber de servicio periódicamente, cambio de aceiteTon-up, servicio de motor, equilibrio de desplazamiento, al mantenimiento de CA. Promoción válida en Jabodetabek, West Java, Central Java y East Java hasta el 15 de septiembre de 2025, con un máximo de dos transacciones por cuenta.