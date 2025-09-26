La forma de las proyecciones de agua tendrá imágenes de ‘Fire and Ash’

«Avatar: el camino del agua«Regresa a los cines de todo el mundo el 3 de octubre, y los fanáticos que van a revivir el éxito de taquilla 2022 de James Cameron en la pantalla grande serán recompensados ​​con un adelanto en su secuela», «,», «,», «,», «,», «,», «,», «Avatar: fuego y ceniza. » Cada proyección del relanzamiento «The Way of Water» irá acompañado de imágenes de «Fuego y Ash» nunca antes vistos.

Hay tres clips nuevos y nuevos de «Fire and Ash» que jugarán después de «The Way of Water», pero cada proyección solo jugará uno de los tres.

«Fire and Ash» es la tercera película de la serie «Avatar» de James Cameron, que comenzó en 2009 con «Avatar» y recogió trece años después con «The Way of Water». La primera película fue un logro histórico en los efectos visuales y la captura de movimiento, y un hito en la taquilla. Recaudó más de $ 2.9 mil millones de dólares en todo el mundo y mantiene su lugar como la película más recaltadora de todos los tiempos. A «The Way of Water» le fue de manera similar, introduciendo aún más efectos especiales novedosos del taller de Weta y recaudando $ 2.3 mil millones en todo el mundo. Es la tercera película de mayor recaudación de todos los tiempos, después de su predecesor y «Avengers: Endgame».

La tercera entrega verá el regreso de Sam Worthington y Jake Sully y Neytiri de Zoe Saldaña y Neytiri, cuya familia y tribu se encuentran con un grupo enemigo Na’vi llamado The Ash People. A medida que el conflicto se intensifica, el destino de Pandora puede descansar en sus manos.

Además de Worthington y Saldaña, «Fire & Ash» también verá los retornos de Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Dileep Rao, Matt Gerald, Bailey Bass, Gran Bretaña Dalton, Trinity Bliss, Jack Champion y Edie Falco. Oona Chaplin y David Thewlis hará su debuts de franquicia como nuevos personajes.

James Cameron y Jon Landau produjeron «Fire and Ash». Los estudios del siglo XX de Disney lanzarán la película en los cines de todo el mundo el 19 de diciembre.