La forma de Alex Pasteor a amar a Indonesia no es solo el equipo nacional

VIVA – Entrenador asistente equipo nacional Indonesia, Alex PastorRealmente disfrutando de su papel con el equipo de Garuda. El ex entrenador de Almere City de los Países Bajos afirmó haber tenido una experiencia diferente, así como un nuevo desafío en su carrera.

Trabajar a nivel de equipo nacional ciertamente no es fácil para Pasteor. No podía reunirse con los jugadores cada vez, en contraste con cuando entrenó al club.

Sin embargo, esa condición no es un problema. Al margen de su tiempo, todavía está activo como observador de fútbol mientras aparece en varios podcasts.

«Esta es una experiencia extraordinaria. En todos los aspectos hay cosas interesantes que aprender», dijo Pasteor, citado de Voetbalprimeur.

Las grandes expectativas están acompañando de hecho Equipo nacional indonesio. Las tropas de Shin Tae-yong actualmente están luchando por ganar boletos para Copa Mundial 2026. Según Pasteor, la oportunidad no era imposible siempre que el equipo pudiera mantener la cohesión.

«En los deportes, este es un desafío increíble. Algo completamente nuevo para mí. Tenemos personal extraordinario con gran potencial», dijo el entrenador de 58 años.

Además, Pastoor admitió que aprendió mucho mientras acompañaba al equipo nacional de Indonesia. Uno de ellos es una cuestión de cultura. El que ha estado en Europa durante mucho tiempo ahora se siente de primera mano una atmósfera diferente en el país.

Para Pastoor, Indonesia no es solo un lugar para trabajar, sino también una experiencia única. La calidez de los seguidores y la comunidad es nuevo que disfrutó.

«Entré en una cultura completamente diferente, en países que nunca antes había imaginado visitar», dijo.