La forma de adaptar a Yuasa a los avances tecnológicos

Yakarta, Viva – Aki kendaraan es un componente importante que funciona para almacenar y canalizar la energía eléctrica para encender el motor y admitir varios sistemas eléctricos. La confiabilidad de AKI es un factor determinante para el funcionamiento suave de los vehículos, tanto para las necesidades personales como para los industriales.

En Indonesia, uno de los productores de baterías conocidos es PT Yuasa Batería indonesia. La compañía se estableció en 1975 y forma parte de GS Yuasa Corporation, que tiene una red global en el campo del almacenamiento de energía.

Durante cinco décadas, PT Yuasa Battery Indonesia operó en la ciudad de Tangerang, provincia de Banten, que se convirtió en el centro de la producción de baterías automotrices e industriales utilizadas por los mercados nacionales e internacionales.

Con el apoyo de capacidades de investigación y desarrollo capaces, instalaciones de producción completas y trabajadores calificados, las empresas pueden producir productos de batería estándar internacionales. Sus productos satisfacen las necesidades del mercado de fabricantes de equipos originales (OEM) y el mercado de piezas de reemplazo (AFM).

En su viaje, Pt Yuasa Battery Indonesia también contribuyó al desarrollo de la industria automotriz nacional. El conocimiento y la experiencia que se construyó durante 50 años se convirtieron en una capital para continuar adaptándose a los avances tecnológicos.

«Para animar este momento de cumpleaños, realizamos varias actividades que podrían sentir nuestro interno y la comunidad», explicó Wandi Wanandi como vicepresidente de PT Yuasa Battery Indonesia, citado por Viva Automotive de la declaración oficial, miércoles 13 de agosto de 2025.

Se llevaron a cabo varias actividades durante todo el año, como plantar 500 semillas de mangle en Muara Angke, mejora de las instalaciones públicas, donaciones de sangre, la celebración de la cena de gala con las partes interesadas. Otras actividades sociales incluyen la provisión de regalos de Eid, compensación de huérfanos y circuncisión masiva.

En julio de 2025, la compañía otorgó becas a 231 estudiantes sobresalientes de empleados de empleados, así como compensación a 123 huérfanos. Fun Walk y Bazaar que participaron en miles de participantes también formaron parte de la celebración.

«Se espera que en el futuro podamos continuar contribuyendo a los proveedores de empleo, así como mantener la armonización de las relaciones con la población local y el gobierno local», dijo.