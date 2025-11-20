La Fiscalía General se pronuncia sobre la prohibición del jefe de Djarum y del exdirector general de Impuestos

Jacarta – La Fiscalía confirmó que presentó inhabilitación contra cinco personas por presuntos casos de corrupción impuesto 2016-2020.

Así lo reveló el jefe del Centro de Información Jurídica Ministro de justiciaAnang Supriatna. Están integrados por ex funcionarios fiscales y privados, incluido el director general del PT. DjarumVíctor Rachmat Hartono.

«Es cierto, el Fiscal General ha solicitado la prohibición de varias de estas fiestas», dijo Anang, el jueves 20 de noviembre de 2025.

Explicó que este caso estaba relacionado con presuntos actos delictivos de corrupción cometidos por empleados inescrupulosos de la Dirección General de Impuestos del Ministerio de Hacienda. Se sospecha que reducen el valor de los pagos de impuestos de varias empresas o contribuyentes en el período 2016-2020.

Como se informó anteriormente, la Dirección General de Migración del Ministerio de Derecho y Derechos Humanos confirmó que había recibido una solicitud de la Fiscalía General de la República para impedir viajes al exterior en relación con la investigación del caso de presunta corrupción fiscal 2016-2020.

La solicitud se presentó el 14 de noviembre de 2025 y enumeraba cinco nombres cuya prohibición se solicitaba. Así lo reveló el funcionario interino. director general Inmigración, Yuldi Yusman.

«Así es, uno de los que la Fiscalía pidió prohibir es Ken Dwijugiasteadi», dijo el jueves 20 de noviembre de 2025.

Entre los prohibidos se encuentran el ex Director General de Impuestos del Ministerio de Finanzas; Victor Rachmat Hartono, director presidente de PT Djarum; Karl Layman, Inspector Fiscal, Dirección General de Impuestos; Heru Budijanto Prabowo, asesor fiscal, y Bernadette Ning Dijah Paraningrum, directora de KPP Madya Semarang.

Se sabe que el jefe del Centro de Información Jurídica del Fiscal General (Kapuspenkum), Anang Supriatna, dijo que las búsquedas realizadas por su partido en varios lugares estaban relacionadas con el presunto caso de corrupción fiscal en 2016-2020.

«Es cierto que ha habido acciones legales en forma de registros en varios lugares relacionados con presuntos actos criminales de corrupción para reducir las obligaciones de pago de impuestos de las empresas/contribuyentes para 2016-2020», dijo Anang.

Dijo que este caso estaba relacionado con funcionarios fiscales individuales del DJP. Sin embargo, con respecto a los detalles de la hora y el lugar de la búsqueda, Anang no reveló más detalles.