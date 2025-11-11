La Fiscalía General se expresa abiertamente sobre presunta corrupción en el petróleo crudo en Petral, que está siendo investigada

Jacarta – El Cuerpo Adhyaksa dijo que el tempus (tiempo) del presunto caso corrupción obtención aceite crudo por Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) o PT Pertamina Energy Services Pte. Ltd (PES) que fue investigada por su partido fue de 2008 a 2017.

«En cuanto a la investigación del delito de corrupción de Petral, la Fiscalía General efectivamente emitió un sprindik (orden de investigación) en este caso, el período es de 2008 a 2017», dijo el jefe del Centro de Información Jurídica. Ministro de justicia Anang Supriatna en Yakarta, martes 11 de noviembre de 2025.

Se explicó que los investigadores de la Fiscalía Adjunta para Delitos Especiales (Jampidsus) de la Fiscalía General de la República comenzaron a investigar el caso de presunta corrupción en la adquisición de petróleo crudo en octubre de 2025.

Anang dijo que este caso es un caso nuevo, no un desarrollo de caso. También afirmó que no hubo una estimación de las pérdidas estatales por este caso de corrupción. En cuanto a los detalles del presunto caso de corrupción en la adquisición de petróleo crudo, Anang no ha podido revelarlos.

Anteriormente, el KPK anunció una investigación sobre un nuevo caso relacionado con presunta corrupción en la adquisición de petróleo crudo y productos terminados de refinería de petróleo por parte de Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) o PT Pertamina Energy Services Pte. Ltd. Ltd (PES) en 2009-2015.

«Los investigadores descubrieron otros presuntos actos criminales de corrupción en forma de pérdidas estatales resultantes de la adquisición de petróleo crudo y productos terminados de refinería en el período 2009-2015», dijo el portavoz de KPK, Budi Prasetyo.

Explicó que la investigación del nuevo caso se inició con el desarrollo de dos casos que se iniciaron en octubre de 2025.

En primer lugar, el presunto caso de soborno relacionado con la adquisición de catalizadores en PT Pertamina (Persero) para el año fiscal 2012-2014 que involucra a uno de los sospechosos, Chrisna Damayanto (CD).

Budi dijo que se sabía que Chrisna Damayanto se desempeñó como Directora de Procesamiento en Pertamina en 2012-2014, y también como Comisionada de Petral.

En segundo lugar, el desarrollo del presunto caso de soborno relacionado con el comercio de petróleo y productos terminados de refinería de petróleo en 2012-2014, con el sospechoso Bambang Irianto como Director General de PT PES durante el período 2009-2013, quien se desempeñó como Director Presidente de Petral antes de ser reemplazado en 2015. (Ant)