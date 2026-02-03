La Fiscalía General se embolsa la ubicación de Riza Chalid, que se dice está en la región de la ASEAN

Jacarta – A la caza del sospechoso del presunto caso de corrupción en la gestión del petróleo crudo de PT Pertamina (Persero), Mohammad Riza Chalidcontinúa. oficina del fiscal general confirmar ubicación fugitivo De hecho, los investigadores ya se lo han embolsado, aunque todavía no puede abrirse al público porque el proceso de persecución aún está en curso.

Lea también: Fiscal General: Riza Chalid se encuentra en uno de los países de la ASEAN



La información obtenida por los investigadores apunta a la región del Sudeste Asiático. Sin embargo, Ministro de justicia enfatizó que aún no podía confirmar públicamente el país donde se escondía Riza Chalid.

“Sí, los países regionales ASEAN. «La información de los investigadores, pero no podemos estar seguros, lo que está claro es que la emisión de esta notificación roja limitará el movimiento de la persona en cuestión, porque será monitoreada por Inmigración de todos los países relacionados con Interpol», dijo el jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General, Anang Supriatna, el martes 3 de febrero de 2026.

Lea también: Se deniega la emisión de doble pasaporte de Riza Chalid, la policía nacional revela los verdaderos hechos



Con la publicación de la Notificación Roja de Interpol, los movimientos de Riza Chalid están ahora bajo vigilancia transfronteriza. Anang dijo que el siguiente paso legal preparado por la Fiscalía General era un mecanismo de extradición. Sin embargo, se tomará esta opción si el país donde se encuentra el fugitivo no coopera en el proceso de arresto.

Además de la extradición, la Fiscalía también espera la posibilidad de expulsión del país donde se esconde Riza Chalid. Los investigadores confirmaron que el empresario petrolero sólo tenía un pasaporte, que ahora ha sido revocado.

Lea también: La Policía Nacional Explica Que La Notificación Roja De Riza Chalid Sólo Es Válida Por 5 Años, Por Lo Que El Motivo De Su Emisión Lleva Mucho Tiempo



«Una de ellas es que si la persona es deportada, también tendremos un equipo listo, por supuesto, los investigadores tendrán que estar presentes. Porque nosotros mismos hemos revocado (el pasaporte). Lo que está claro es que sólo tenemos que esperar la buena voluntad de los países donde se sospecha que MRC está en ese país», dijo.

Anang admitió que los esfuerzos para arrestar a Riza Chalid no pudieron llevarse a cabo instantáneamente porque tuvieron que ajustarse a las normas legales del país donde se encontraba el fugitivo. Sin embargo, se continúa llevando a cabo la coordinación internacional a través de Interpol, la Oficina Central Nacional (OCN) e Inmigración para garantizar que se pueda monitorear cada movimiento de Riza Chalid.

Como se informó anteriormente, la Oficina Central Nacional (NCB) de Interpol Indonesia reveló que Interpol había emitido una notificación roja a nombre de Mohammad Riza Chalid o MRC el viernes 23 de enero de 2026.

Secretario de la Oficina Central Nacional (OCN) Interpol General de Brigada Pol. Untung Widyatmoko reveló que la OCN Interpol Indonesia apoya plenamente las medidas policiales contra los delincuentes que han huido al extranjero y se han convertido en fugitivos internacionales.