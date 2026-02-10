La Fiscalía General revela los motivos de la cancelación de la asistencia de Jamdatun a la sesión previa al juicio de Paulus Tannos en Singapur

Jacarta – Fiscalía General (Ministro de justicia) explicó las razones por las que el Fiscal General Adjunto de Administración Civil y Estatal (Jamdatun) R. Narendra Jatna no asistió al juicio antes del juicio con respecto a la extradición Pablo Tannos De Singapur como miembro.

El jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General (Kapuspenkum), Anang Supriatna en Yakarta, dijo el martes que el Fiscal General ST Burhanuddin nombró a Jamdatun R. Narendra Jatna para actuar como experto para el Gobierno de Indonesia por recomendación de la Fiscalía General (AGC) de Singapur.

A principios de diciembre de 2025, dijo, Jamdatun presentó una opinión legal al tribunal en forma de declaración jurada.



«La declaración jurada, declaración escrita, fue aceptada por el tribunal como prueba alrededor del 3 de diciembre (2025)», dijo.

Luego, en enero de 2026, se llevó a cabo un contrainterrogatorio con la opinión del experto Paulus Tannos, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Indonesia (UI), Prof. Eva Achjani Zulfa.

Durante el juicio, Eva confirmó la afirmación de Jamdatun de que las acciones de Tannos fueron un acto criminal de corrupción.

«De la declaración de la profesora Eva confirmó que inicialmente el soborno no era un acto criminal de corrupción, etc., luego confirmó la declaración escrita presentada por el gobierno. De acuerdo con la declaración del señor Jamdatun, este acto fue un acto de corrupción», dijo.

Como el tribunal quedó satisfecho con el testimonio del experto, que básicamente confirmó la existencia de doble incriminación, el tribunal acordó que no había necesidad de interrogar a Jamdatun.

«Eso significa que ha sido confirmado. Por lo tanto, no hay necesidad de interrogar al Sr. Narendra (Jamdatun). La declaración escrita del Sr. Narendra es utilizada como prueba por el tribunal», dijo.

Anteriormente, el 13 de agosto de 2019, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) nombró a Paulus Tannos como sospechoso en la investigación del caso KTP electrónico (el-KTP) que supuestamente causó pérdidas financieras estatales de hasta 2,3 billones de IDR.

Sin embargo, Paulus Tannos huyó al extranjero y cambió de identidad. Luego fue incluido en la lista de buscados (DPO) de la comisión anticorrupción desde el 19 de octubre de 2021.

El 31 de octubre de 2025, Paulus Tannos presentó una demanda previa al juicio ante el Tribunal de Distrito (PN) del Sur de Yakarta con el número de caso 143/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL.

El 2 de diciembre de 2025, el panel de jueces del Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta rechazó la solicitud previa al juicio presentada por Paulus Tannos.