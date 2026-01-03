La Fiscalía General no tiene ningún problema en hacerse cargo de los casos mineros que han sido detenidos por el KPK.

Jacarta – El experto criminal de la Universidad Jenderal Soedirman (Unsoed), Hibnu Nugroho, dijo la Fiscalía General (Ministro de justicia) sería mejor si se hiciera cargo de la conjetura corrupción permiso de minería De Konawe del Nortecuya investigación fue interrumpida (SP3) kpk.

Lea también: La Fiscalía General está lista para implementar el nuevo Código Penal y Código Procesal Penal a partir de hoy, esto es lo que dijo



Explicó que en SP3 hay dos cosas, es decir, por el interés público y por la ley. Si es en el contexto del interés público, entonces el SP3 se realiza cuando hay menos evidencia.

Según él, en el caso SP3 llevado a cabo por la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) sobre presunta corrupción en los permisos mineros, esto sucedió. Por lo tanto, dijo, se trata sólo de una cuestión de evidencia insuficiente.

Lea también: Comisión III: Prabowo se convierte en maestro del extraordinario despertar en la aplicación de la ley



«En este contexto, la fiscalía puede hacerse cargo del caso. ¿Qué le falta al KPK? Así que hacerse cargo de este caso es muy bueno, porque la pérdida para el Estado es extraordinaria», explicó Hibnu, el sábado 3 de enero de 2026.

Por lo tanto, continuó, jurídicamente no hay problema si la Fiscalía General de la República se hace cargo de la investigación de este caso.

Lea también: La Policía Nacional desmantela el caso de corrupción de LPEI, el Estado pierde 43 millones de dólares y 6 personas se convierten en sospechosas



«Queda por ver las demandas del público sobre el SP3 en este caso, para que la Fiscalía pueda considerar si es necesario o no hacerse cargo de este caso», dijo.

Sin embargo, recordó a la fiscalía que desarrollara este caso si quería hacerse cargo de él, no que continuara la investigación que ya había llevado a cabo el KPK.

Según él, una de las razones por las que el KPK detuvo este caso fue la falta de pruebas. Por tanto, la fiscalía sólo necesita buscar pruebas completas del delito.

Con la presencia de un sospechoso en este caso, dijo Hibnu, también debería tener pruebas preliminares suficientes. «Lo ideal es que si hay un sospechoso, las primeras pruebas ya existan. Esto es realmente interesante», subrayó.

Evaluó que la situación jurídica en Indonesia no funciona en el vacío. Por tanto, sospecha que SP3 fue posible debido a factores externos. Por ejemplo, dijo, podría haber políticas legales de alto nivel debido a ciertas personas.

«Creo que el Comité para la Erradicación de la Corrupción está interviniendo. Es posible así, no es puramente legal, porque cuando hablamos de minería, definitivamente habrá conclusiones», concluyó.