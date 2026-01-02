La Fiscalía General está lista para implementar el nuevo Código Penal y Código Procesal Penal a partir de hoy, esto es lo que dijo

Jacarta – oficina del fiscal general RI admitió que estaba lista para implementar el Código Penal (Código Penal) y el Código de Procedimiento Penal (Código de Procedimiento Penal) nuevo, que entra en vigor el 2 de enero de 2026 o hoy.

«La Fiscalía está lista para implementar la Ley (UU) Número 1 de 2023 sobre el Código Penal y la Ley Número 20 de 2025 sobre el Código de Procedimiento Penal», dijo el jefe del Centro de Información Jurídica (Kapuspenkum) de la Fiscalía General, Anang Supriatna en Yakarta.

Anang explicó que institucionalmente la Fiscalía había establecido un entendimiento con varias partes interesadas relevantes a través de un acuerdo de cooperación (PKS) con la Policía Nacional, los gobiernos provinciales y distritales, así como con la Corte Suprema.

Mientras tanto, técnicamente, la Fiscalía ha llevado a cabo diversas actividades para aumentar la capacidad de los fiscales relacionadas con la implementación del nuevo Código Penal y Código Procesal Penal, tanto a través de orientación técnica, discusiones de grupos focales (FGD) y otras capacitaciones técnicas colaborativas.

«Desde una perspectiva de política técnica, también se han realizado varios cambios en los SOP, directrices e instrucciones técnicas relacionados para que los fiscales creen el mismo patrón en el manejo de casos en toda Indonesia», dijo.

Anteriormente, el 18 de noviembre de 2025, la reunión plenaria de la RPD de RI aprobó el proyecto de ley KUHAP para convertirlo en ley.

El mismo día, el ministro de Derecho (Menkum), Supratman Andi Agtas, dijo que el nuevo KUHAP entraría en vigor el 2 de enero de 2025 al mismo tiempo que se implementara el nuevo Código Penal.

«Con la promulgación de nuestro Código Penal en 2026, el próximo 2 de enero, ahora el Código Procesal Penal también está listo. Así que automáticamente estas dos cosas, la ley material y formal, están listas», dijo Supratman. (Hormiga)