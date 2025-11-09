La Fiscalía General entregará mañana a Nadiem Makarim a la Fiscalía Central de Yakarta

Jacarta – Nadiem Makarim será trasladado a la Fiscalía del Distrito Central de Yakarta (Kejari) mañana 10 de noviembre de 2025 a las 09.00 WIB.

Así lo reveló el abogado de Nadiem Makarim, Ricky Saragih. Dijo que la Fiscalía General de Indonesia (Kejagung) entregaría los expedientes del caso y sospechar caso de presunta corrupción en adquisiciones Chromebook en el Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología (Ministerio de Educación y Cultura).

«Así es, mañana el expediente del señor Nadiem será entregado (Fase II) al Ministerio Público», dijo Ricky, el domingo 9 de noviembre de 2025.

Se sabe que la Fiscalía General nombró a Nadiem Makarim como sospechoso en el caso de presunta corrupción en la adquisición de portátiles Chromebook en el Ministerio de Educación y Cultura en 2019-2022 el 5 de septiembre de 2025.

El director de investigación de la Fiscalía General de Jampidsus, Nurcahyo Jungkung Madyo, dijo que en 2020 Nadiem, como Ministro de Educación y Cultura en ese momento, se reunió con partidos de Google Indonesia.

La reunión tuvo como objetivo discutir los productos de Google, uno de los cuales es el programa Google for Education que utiliza Chromebooks que pueden ser utilizados por los ministerios, especialmente para los estudiantes.

En varias reuniones celebradas por Nadiem Makarim con Google Indonesia, se acordó que los productos de Google, concretamente Chrome OS y Chrome Devices Management (CDM), se utilizarían como proyecto de adquisición de equipos de TIC.

Nadiem Makarim viste el uniforme de prisión de AGO

Luego, se llevó a cabo una reunión cerrada para discutir las adquisiciones utilizando Chromebooks. De hecho, en ese momento aún no se había iniciado la adquisición de equipos TIC.

Para aprobar Chromebooks, a principios de 2020, Nadiem Makarim, como ministro, respondió a la carta de Google para participar en la adquisición de equipos TIC en el Ministerio de Educación y Cultura.

De hecho, anteriormente la carta de Google no fue respondida por el anterior Ministro de Educación, Muhadjir Effendy.

«(Muhadjir Effendy) no respondió porque la prueba de adquisición de Chromebook de 2019 había fracasado y no podía usarse para las escuelas de línea exterior (SGT) o las áreas fronterizas más alejadas y desfavorecidas (3T)», dijo Nurcahyo.

Luego, por orden de Nadiem con respecto a la implementación de la adquisición de TIC en 2020 que utilizará Chromebooks, el sospechoso SW (Sri Wahyuningsih) como Director de PAUD y el sospechoso MUL (Mulyatsyah) como Director de Escuelas Intermedias en la Dirección de PAUD para Educación Básica y Secundaria del Ministerio de Educación y Cultura para 2020-2021, hizo instrucciones técnicas e instrucciones de implementación cuyas especificaciones ya estaban bloqueadas (Chrome OS).