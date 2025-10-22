La Fiscalía General Distribuye IDR 15,2 T Al Estado A Lo Largo De 2025, El Dinero De La Corrupción Del CPO Se Convierte En El Mayor Contribuyente

Jacarta – Actuación de la Procuraduría General de la República (Ministro de justicia) a lo largo de 2025 se considera fantástico. La institución dirigida por el fiscal general Sanitiar Burhanuddin logró devolverlo Dinero país hasta 15,2 billones de IDR.

Esta cifra surge de los resultados de las investigaciones de varios casos. corrupciónLa mayor contribución proviene del caso de exportación de aceite de palma crudo (CPO), que involucra a tres corporaciones gigantes, a saber, Wilmar Group, Musim Mas Group y Permata Hijau Group.

«Así que el total es casi 15.248.520.451.328 IDR. Por lo tanto, la fiscalía ha entregado más de 15 billones de IDR hasta la fecha. Esto significa que ya es más alto que el retorno del año pasado», dijo el jefe del Centro de Información Legal (Kapuspenkum) de la Fiscalía General de Indonesia, Anang Supriatna, el miércoles 22 de octubre de 2025.

IDR 13 T dinero confiscado en la Fiscalía General de la Nación

Wilmar Group fue registrado como el mayor depositante con un valor fantástico de 11,8 billones de IDR, seguido por Musim Mas Group con 1,18 billones de IDR y Permata Hijau Group con 186 mil millones de IDR. Sólo en términos de exportaciones de CPO, el total que ha entrado en el tesoro estatal ha alcanzado los 13,2 billones de IDR.

Pero la lucha no ha terminado. Todavía quedan pasivos pendientes de 4,4 billones de rupias que no han sido pagados por dos corporaciones, a saber, Musim Mas y Permata Hijau.

Si no les pagan antes de la fecha límite, la Fiscalía está dispuesta a confiscar sus activos, incluidos jardines y propiedades por valor de billones de rupias.

Además del caso de exportación de CPO, el Cuerpo Adhyaksa también logró recuperar 1,9 billones de rupias de varios otros casos de corrupción. Entonces, aparte de las Rp. 13,2 billones, de otros casos también hay Rp. 1,9 billones que han sido devueltos al estado.

Con un logro total de 15,2 billones de rupias, la Fiscalía General destacó su compromiso de erradicar la corrupción y recaudar fondos estatales indiscriminadamente. «Como ayer, también hemos devuelto el total, según los datos que conocemos, además de 13,25 billones de rupias. Este año también hemos devuelto de otros casos un total de 1,9 billones de rupias», dijo.