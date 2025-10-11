La Fiscalía General confisca 6 terrenos y edificios relacionados con la corrupción de Sritex, ¡valor fantástico!

Jacarta – Fiscalía General (Ministro de justicia) confiscaron seis tierra Y edificio relacionado con presunta corrupción en PT Sri Isman Rejeki (Sritex). La Fiscalía General dijo que el valor de la confiscación de terrenos y edificios alcanzó los 20.000 millones de IDR.

«Si no me equivoco, 20 mil millones de rupias o más, el último, claramente por encima de 20 mil millones de rupias, es al menos eso, lo olvido exactamente», dijo a los periodistas el jefe del Centro de Información Jurídica del Fiscal General, Anang Supriatna, citado el sábado 11 de octubre de 2025.

Anang explicó que el terreno y los edificios pertenecían al sospechoso Iwan Setiawan Lukminto. La confiscación se llevó a cabo para recuperar las pérdidas estatales en el presunto caso de corrupción de Sritex.

«En su nombre olvido lo que está claramente relacionado con una serie de terrenos, incluidas villas, finalmente olvido exactamente si está relacionado con el nombre de la persona en cuestión o no, pero lo que está claro es que está relacionado con el sospechoso Iwan Setiawan Lukminto», dijo Anang.

El ex director general de Sritex, Iwan Setiawan Lukminto (centro), escoltado por agentes. Foto : ENTRE FOTOS/Dhemas Reviyanto/rwa.

Anteriormente, la Fiscalía General (Kejagung) volvió a confiscar varios activo relacionado con el caso de presunta corrupción en la concesión de crédito a PT Sri Rejeki Isman o Sritex (SRIL).

Esta vez, los investigadores confiscaron oficialmente seis terrenos con una superficie total de 20.027 metros cuadrados. El jefe del Centro de Información Legal (Kapuspenkum) de la Fiscalía General de Indonesia, Anang Supriatna, dijo que la confiscación se llevó a cabo como parte de la investigación sobre el delito de lavado de dinero (TPPU) que está relacionado con el principal caso de corrupción de Sritex.

«El número de señales de confiscación instaladas es de seis parcelas de tierra con una superficie total de 20.027 metros cuadrados», dijo Anang, el jueves 9 de octubre de 2025.

Anang detalló que los seis activos consistían en un terreno y edificios con una superficie de 389 metros cuadrados en Banjarsari, Surakarta, así como una villa con una superficie de 3.120 metros cuadrados en la zona turística de Tawangmangu, Karanganyar.

Los otros cuatro activos son terrenos baldíos repartidos en las zonas de Karanganyar, Sroyo, Kemiri y Kebakkramat.

«Esta confiscación se llevó a cabo el martes 7 de octubre de 2025 en relación con el delito de blanqueo de dinero», dijo Anang.

Esta medida de confiscación es parte de los esfuerzos de la Fiscalía para rastrear el flujo de fondos y activos resultantes de la supuesta corrupción crediticia de Sritex que es perjudicial para las finanzas estatales.