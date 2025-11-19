La Fiscalía General apunta a los grandes inversores detrás de la mina ilegal de estaño Babel

Bangka BelitungVIVA – La Fiscalía General de la Nación apunta a la presunta participación de grandes capitalistas en actividades minería mineral estaño ilegal en el distrito de Lubuk Besar, regencia central de Bangka, islas Bangka Belitung, tras el descubrimiento del uso a gran escala de equipo pesado en el sitio minero.

Ministro de justicia Sanitiar Burhanuddin dijo que su partido había ordenado a la Fiscalía Superior de Bangka Belitung que investigara a las partes involucradas en la actividad. minería ilegal incluidos los propietarios y financistas.

«Es imposible que los perpetradores de la minería ilegal de mineral de estaño utilicen tantos y buenos equipos pesados. Por supuesto, hay grandes propietarios de capital jugando en este círculo de minería ilegal», dijo Burhanuddin mientras asistía a las actividades de capacitación conjunta del TNI en la aldea de Lubuk Lingkuk, distrito de Lubuk Besar, el miércoles 19 de noviembre de 2025.

Varios equipos pesados ​​confiscados por el Grupo de Trabajo provenientes de la minería ilegal en Bangka Belitung

La Fiscalía General confiará varias pruebas de actividades mineras ilegales de mineral de estaño a PT Timah, Tbk., para que las utilice como participación de capital estatal.

Burhanuddin también afirmó que la fiscalía estaba dispuesta a recibir informes del público sobre denuncias de contrabando de estaño fuera de la zona. «Si los datos del informe son exactos, estamos dispuestos a tomar medidas firmes», afirmó.

Con base en los resultados del control y digitalización de imágenes satelitales, en Lubuk Lingkuk Village y Lubuk Besar Village, se encontraron aberturas de minería ilegal en áreas forestales que cubren 315,48 hectáreas, con detalles de 280,25 hectáreas en áreas forestales de producción permanente y 35,23 hectáreas en áreas forestales protegidas.

Aparte de eso, hay aperturas mineras fuera del Acuerdo de Uso del Área Forestal (PPKH) que cubren un área de 262,85 hectáreas en la aldea de Lubuk Lingkuk, así como 52,63 hectáreas en la aldea de Lubuk Besar, incluidas 17,40 hectáreas en bosques de producción y 35,23 hectáreas en bosques protegidos.

Durante la acción, el Grupo de Trabajo también encontró varios equipos pesados ​​e instalaciones de apoyo utilizados para actividades mineras ilegales, incluidas 21 excavadoras, 2 topadoras, 1 grupo electrógeno, 10 máquinas chupadoras de arena/estaño, así como otros equipos mineros. Todas estas herramientas ahora se están asegurando como evidencia para su posterior procesamiento.

El Procurador General enfatizó que se continuarán realizando investigaciones para descubrir toda la red de actores de la minería ilegal, incluida la participación de grandes capitalistas.