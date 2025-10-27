La firme respuesta de Purbaya a las críticas de Hasan Nasbi sobre su estilo de comunicación

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa, negó firmemente las críticas del ex Jefe de la Oficina Presidencial (PCO), Hasan Nasbique menciona estilo de comunicación el Ministro de Finanzas y otros funcionarios pueden debilitar la solidez gobierno.

Purbaya incluso reveló los datos de la encuesta. público que se dio a conocer en octubre de 2025, o un mes después de su nombramiento como ministro de Finanzas. ¿En qué parte realmente muestra ese nivel? confianza sociedad hacia el gobierno, registró un aumento.

«La estabilidad del gobierno es muy buena a los ojos del público, excepto a los ojos de esa persona», dijo Purbaya en Bank Mega Tower, en el sur de Yakarta, el lunes 27 de octubre de 2025.

Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa.

Los datos mostrados por Purbaya muestran un aumento en el aspecto de la confianza pública en el gobierno, que parece estar comenzando a mejorar después de que cayera y provocara manifestaciones masivas en agosto de 2025.

Además, en los datos publicados por la Corporación de Seguro de Depósitos (LPS), se observó que el índice de confianza del consumidor en el gobierno a octubre de 2025 había aumentado.

«En julio, agosto y septiembre (el índice de confianza pública en el gobierno) continuó cayendo a su punto más bajo, y esto fue (la causa) de muchas manifestaciones. Implementamos una política que pudo haber sido un poco drástica para (otros) grupos, pero esto logró girar el sentimiento público hacia el gobierno», dijo.

Con las condiciones económicas que, según él, están mejorando actualmente, Purbaya asegura que también ha mejorado la confianza de la ciudadanía en el gobierno.

Además, también se afirma que su estilo de hablar, que parece un estilo de «vaquero», ha demostrado ser exitoso en revertir la confianza del público en el desempeño del gobierno actual.

«Así que la correlación es que cuando la economía va mal, a ellos (la gente) no les gusta el gobierno. Por eso hay muchas manifestaciones a gran escala», dijo Purbaya.

«Cuando regresaron, también estaban contentos con el gobierno. Así que parecía que yo era un vaquero, pero lo que hice fue restaurar la confianza de la gente en el gobierno», dijo.