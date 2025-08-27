¡La firme respuesta de Nafa Urbach fue acusada de jugar con la religión y la gente, que se le dijo que fuera un artista!

Yakarta, Viva – número Nafa Urbach De vuelta en el foco público. No por la carrera musical o el mundo del entretenimiento, sino su trabajo como Miembro de DPR RI, quien ahora está cosechando críticas.

El artista y legislador del Distrito Electoral Central de Java VI fue considerado anteriormente un ciudadano insensible después de mencionar que es natural que los miembros del consejo reciban una asignación de la Cámara por valor de Rp50 millones por mes. Su declaración desencadenó cada vez más la ira cuando se quejó de tener que viajar atascos de tráfico de Bintaro a Senayan. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

La multitud de internautas también respira su decepción a través de las redes sociales. Uno de ellos en la sesión de preguntas y respuestas en Instagram Story, un ciudadano acusado de NAFA de jugar solo con la religión y se aconsejó que se convirtiera en artista.

«¡Así que solo tú! Tu religión está jugando, especialmente la gente», escribió internautas, citado el miércoles 27 de agosto de 2025.

Respondiendo al comentario picante, Nafa reacciona firmemente. Dijo que la elección de la creencia era su dominio personal.

«La elección de la creencia es mi decisión personal desde 2023. Lo más importante para mí ahora es continuar haciendo bien y beneficioso para la comunidad», respondió.

Nafa también enfatizó que lo que el público debería haber recordado no era una cuestión de religión, sino su contribución a la comunidad.

«Porque al final, lo que se recuerda no es lo que es mi religión, sino lo que he hecho por los demás, especialmente en mi Distrito Electoral 6», continuó.

No se detengan allí, también hay internautas que critican el enfoque del trabajo de NAFA que se considera solo para el área del Distrito Electoral. Sin embargo, NAFA explicó que, como representante de las personas, fue elegido del Distrito VI electoral, por lo que es natural que los beneficios directos como los salarios y los beneficios se prioricen para los residentes allí.

«El parlamento indonesio hay 580 miembros que representan a 38 provincias. Fui elegido a través del Distrito Electoral 6 Java central, por lo que es natural que los beneficios directos, como los salarios y las asignaciones que priorizo ​​a los residentes del Distrito Electoral», explicó.

«Pero en Senayan, mi tarea sigue siendo para todas las personas indonesias: hacer leyes, discutir el presupuesto y supervisar el funcionamiento del gobierno», continuó.

Sin embargo, Nafa no cerró los ojos a las fuertes críticas que llovieron sobre ella. Afirmó haberse disculpado con el público por su declaración que se consideró que lastimaba al público.

«Los chicos me perdonan, si mi declaración te duele. Pero créeme, no cerraré los ojos para dar mi vida a las personas en mi distrito electoral lo mejor que puedo hacer lo que puedo hacer ahora mismo», dijo.

De hecho, como forma de responsabilidad, NAFA se compromete a asignar todos los salarios y beneficios para la comunidad, especialmente los educadores en el área electoral.

«Enviaré todos mis salarios y beneficios a las personas en mi distrito electoral hasta 2029», dijo la ex esposa de Zack Lee.

En medio de la blasfemia, aparentemente no algunos internautas que dieron apoyo. Algunos calificaron los pasos de NAFA para ser apreciados a pesar de que sus palabras anteriores eran controvertidas.

«Si es cierto que el salario y los beneficios se canalizan al público, ese es un buen paso. Esperemos que sea consistente, señora», dijo los internautas.

«No se preocupan por los que odian, lo importante es una prueba con un trabajo real», dijo otro.

También hay quienes recuerdan al público que brinde oportunidades.

«Todos pueden decir mal. Pero si quiere probar a través de la acción, esperaremos los resultados», dijo el ciudadano.