La firmante de los Celtics, Luka Garza, explica por qué firmó con Boston

El Celtics La lista se sometió a una revisión importante este verano. Con Jayson Tatum esperaba perder toda la próxima temporada de la NBA Debido a la Lesión de Aquiles que sufrió en los playoffsBoston tuvo que ajustar sus expectativas. Parte de eso significaba firmar agentes libres más baratos de los que normalmente podrían perseguir, incluida C Brecha de garzaOMS firmó un acuerdo con el equipo el 30 de junio.

«Estoy motivado en cada temporada baja» Le dijo a Bobby Krivitsky. «Mi mentalidad se trata de tratar de maximizar, ya sabes, los talentos que Dios me dio y convertirse en el mejor jugador de baloncesto en el que puedo convertirme. Especialmente cuando estás entrando en una situación en la que parece que hay muchas oportunidades. Eso es algo extremadamente emocionante para mí».

Garza continuó: «Parece que este es un momento en el que no solo el trabajo este verano, sino el trabajo que he estado haciendo toda mi vida, especialmente desde que llegué a la liga me ha preparado para lo que está por venir».

Luka Garza destaca la oportunidad disponible en Boston

Después de la lesión de Tatum, los Celtics comenzaron a arrojar salario en anticipación de un año perdido, o al menos un año en el limbo. Primero, trataron el armador de partida Jrue Holiday to the Trail Blazers a cambio de Anfernee Simons y un par de selecciones de segunda ronda. A continuación, ellos Se intercambió el centro inicial Kristaps Porzingis como parte de un acuerdo de tres equipos para moverse de su salario. Boston también eligió permitir que el arranque a tiempo parcial/super sexto hombre Al Horford camine en la agencia libre, y vio el centro de respaldo Luke Kornet Signo con los Spurs.

Porzingis, Horford y Kornet comprendieron toda la rotación central de los Celtics en juegos significativos el año pasado. Devuelven Neemias Queta y Xavier Tillman Sr., quienes obtuvieron minutos de spot durante la temporada regular y debido a lesiones. Es una amplia tabla de profundidad abierta en la posición de Garza, que indicó que era un factor importante en su decisión de firmar con el equipo. Tendrá que vencer a dos jugadores que han pasado algunos años con el equipo, pero hay una verdadera posibilidad de que Garza pueda comenzar en el centro este año para los Celtics.

Luka Garza podría aparecer por primera vez desde la universidad

Garza pasó cuatro años en la universidad en Iowa, durante el cual se convirtió en uno de los mejores jugadores del país. Después de una gran temporada de segundo año en la que fue nombrado Mención Honorable All-Big Ten, Garza ganó los premios Big Ten del Año Big Ten del año y obtuvo los honores de consenso en el primer equipo All-America ambos años. Como senior, también ganó el Jugador Nacional del Año. Fue una selección de segunda ronda de los Detroit Pistons en 2021, y comenzó cinco juegos como novato, aunque solo jugó en 32.

Desde entonces, pasó tres años en Minnesota, jugando entre 25 y 40 juegos por temporada y promedió de cinco a ocho minutos por juego. Era una reserva profunda para los Timberwolves, solo obteniendo tiempo de juego debido a una lesión o en explosiones. Eso tiene la oportunidad de cambiar este año en Boston.

En Iowa, Garza fue uno de los anotadores y rebotes dominantes más prolíficos de la nación. Entre sus temporadas junior y senior, promedió 24 puntos y 9.3 rebotes por juego, agregando 1.5 asistencias y 1.7 bloqueos por buena medida. Su último año, promedió el 44 por ciento de 3 en tres intentos por juego, mostrando su capacidad para estirar el piso. Si bien sus limitaciones defensivas probablemente han sido la razón de su papel limitado hasta ahora en la NBA, puede ser un arma ofensiva increíblemente potente, y ahora tiene la oportunidad de flexionar sus habilidades con los Celtics.