La firma de publicidad MPRM demanda 42West por el equipo de liderazgo asalto

Mark Pogachefsky ha planeado retirarse, pero no así.

El veterano publicista de cine independiente y presidente de MPRM Communications estaba trabajando en un acuerdo para vender la compañía a sus líderes superiores. Pero cuando eso fracasó, él creía que lo estaban bajando, comenzó a buscar otras ofertas.

Esos planes fueron lanzados para un bucle la semana pasada, cuando todo su equipo de liderazgo se fue a 42 oesteLlevando a muchos de los clientes de la empresa, incluidos Disney, NBC y National Geographic.

Pogachefsky es ahora demandar 42West y sus antiguos empleados, acusándolos de paralizar su compañía y hundir sus conversaciones para vender la empresa.

En una queja presentada el viernes en el Tribunal Superior de Los Ángeles, MPRM alegó que Sylvia Desrochers y otros ex empleados planearon robar clientes mientras todavía trabajaban para la compañía.

«La estrategia de los acusados ​​para asaltar a los empleados y clientes de MPRM y usar los secretos comerciales de MPRM y/o la información confidencial y patentada era maliciosa y estaba destinado a paralizar MPRM, que es un competidor directo de 42West», alega la demanda.

A principios de este año, Pogachefsky participó en negociaciones con Desrochers y Caitlin McGee Swartz, ambos vicepresidentes ejecutivos, sobre su opción de comprar la empresa. En junio, sin embargo, rechazó su mejor oferta, diciendo que ascendió a solo el 10% del verdadero valor de la empresa.

«Explicó además que MPRM se estableció para un éxito continuo con la probabilidad de un mayor flujo de efectivo en el futuro», afirma la demanda. «Dejó en claro que estaba dispuesto a aceptar una oferta real de la Sra. McGee y la Sra. Desrochers y que pondría su retiro en espera hasta que algo pudiera resuelto».

En ese momento, según la demanda, comenzó a solicitar otras ofertas y «pudo asegurar un interés grave de numerosos compradores potenciales».

El lunes pasado, sin embargo, el VPS y otros cinco empleados anunciaron que se iban de inmediato para ir a trabajar para 42West.

«El Sr. Pogachefsky se sorprendió, no solo porque los ex empleados de MPRM no dieron atención a su separación, sino porque era evidente que su salida MPRM era hostil, había estado en proceso durante bastante tiempo y causaría estragos en MPRM y sus clientes existentes al privarlo de personal clave», dice el traje.

Dos días después, Desrochers envió un correo electrónico para decir que seis clientes principales se irían con ellos, según la demanda.

La demanda incluye reclamos de incumplimiento de lealtad, interferencia con el contrato y prácticas comerciales injustas. 42West no devolvió de inmediato una solicitud de comentarios.