La firma de Long Lost Giants toma el paso de la semana 7 en el regreso de lesiones

El Gigantes de Nueva York finalmente brindó noticias sobre una lesión a largo plazo antes de la Semana 7, como agente libre veterano y apoyador externo. Victor Dimukeje Comenzará a practicar nuevamente después sufriendo un pectoral desgarrado esta primavera.

«OLB Victor Dimukeje (pec) tenía su ventana de práctica abierta», ESPN Jordan Raanan informó el 15 de octubre. Agregó que el “Gigantes Ahora tengo 21 días para activarlo”.

Si Big Blue no logra activar a Dimukeje al final de este período de 21 días, será transferido a la reserva de lesionados de final de temporada. Por lo general, esto solo ocurre cuando hay algún tipo de revés en la recuperación de un jugador.

Más comúnmente, indica que un jugador se está acercando a regresar por lesión y, en el caso de Dimukeje, este cronograma de 21 días lo coloca en camino de regresar a principios de noviembre, como muy tarde. En algún momento entre la Semana 8 y la Semana 10.

ESTA ES UNA HISTORIA EN DESARROLLO. VOLVER PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN.