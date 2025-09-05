La firma de la temporada baja de Canadiens podría golpear las exenciones en 2025-26

El Montreal Canadiens se esforzó por mejorar su lista esta temporada baja. Un objetivo clave era reforzar la profundidad para apoyar el núcleo joven del club.

Una de esas adiciones de profundidad fue la firma de agentes libres Joe Veleno. Veleno, una ex selección de draft de primera ronda del Detroit Red Wings A partir de 2018, se unió al club que buscaba proporcionar una puntuación de profundidad muy necesaria en los seis inferiores de los Canadiens.

Sin embargo, existe la posibilidad de que la firma de agentes libres de los Habs termine en exenciones esta temporada. Su trayectoria profesional sugiere que ese podría ser el caso.

Desafortunadamente para los Red Wings, Veleno realmente no funcionó. Puso números de su carrera en 2023-24, anotando 12 goles y un total de 28 puntos. Esa temporada le ganó un Dos años de $ 4.55 millones de ofertas de puente. Pero Veleno no cumplió con las expectativas.

El jugador de 25 años logró solo 10 puntos en 56 juegos en Detroit. Esa situación llevó a los Red Wings a enviarlo a los Blackhawks de Chicago. Los Blackhawks incluyeron a Veleno en el acuerdo de Andre Burakovsky con el Seattle Kraken.

El Kraken luego compró el último año del contrato de Veleno.

Ese final en Seattle, sin siquiera jugar un juego para el Kraken, hizo de Veleno un UFA. Firmó con los Canadiens por $ 900k en un contrato de un año. Sin embargo, Veleno tendrá dificultades para romper la alineación de los Canadiens.

Si no puede impresionar en el campamento de entrenamiento este otoño, podría golpear el cable de exención.

Veleno en lista de canadiens es difícil de hacer canadiens

Enfrentamiento diario no incluye a Joe Veleno en el top 12 de los Canadiens. Tendría que desplazar a la profundidad de los delanteros como Brendan Gallagher, Oliver Kapanen o Josh Anderson. Eso podría ser una tarea difícil para el nativo de Montreal.

Por supuesto, existe la posibilidad de que pueda hacer al equipo como 13th o 14th adelante. Tendría sentido dada la situación de tapa relativamente ajustada de los Canadiens. Pero incluso si él hace la lista, Veleno probablemente se sienta en la caja de prensa la mayoría de las veces.

Entonces, Veleno podría tener una oportunidad para demostrar que pertenece a la NHL en caso de lesiones o inconsistencia. Lo más probable es que las lesiones puedan darle una oportunidad a Veleno. De lo contrario, los Habs pueden no tener más remedio que renunciar a él.

Una última oportunidad para hacer NHL

Una dura que parezca, esta oportunidad podría ser la última de Veleno para hacer la NHL. Los canadienses están depositando en el hijo de la ciudad natal para recuperar la promesa que lo convirtió en el 30th selección general en 2020.

Pero si no puede mover la aguja, los Habs podrían renunciar a él. En ese caso, otro club podría llevarle un volante. Eso es plausible, especialmente si es un club que lucha con lesiones o problemas de profundidad.

Tal club podría ser un equipo de reconstrucción. Es poco probable que los contendientes le disparen a menos que él baja directamente a su afiliado de AHL.

Con toda probabilidad, Veleno podría eliminar las exenciones. Si lo hace, tendrá la oportunidad de jugar en el club AHL de los Canadiens. Allí, Veleno podría reconstruir su carrera, potencialmente ganando una patada más en la lata de la NHL.

En total, Joe Veleno tiene una última oportunidad para hacer la NHL. Montreal espera que lo mejore.