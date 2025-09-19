La firma de explosivos de Nagpur adopta la tecnología de seguridad de IA después de la explosión







SBL Energy Ltd, un fabricante privado de explosivos y productos de defensa ubicado en Katol Tehsil de Nagpur District, anunció el viernes sus planes para implementar Scout, una solución de análisis de CCTV con IA, destinado a minimizar los riesgos y fomentar una cultura de seguridad proactiva, informó la agencia de noticias PTI.

El anuncio se produce a raíz de una explosión reciente en una fábrica de explosivos privados en Bazargaon, distrito de Nagpur, a principios de este mes, que dejó a una persona muerta y 14 herida.

Shubham Choudhari, Director de Tecnología (CTO) de SBL Energy, declaró que si bien la compañía se adhiere estrictamente a las pautas de Peso (Organización de Seguridad de Petróleo y Explosivos), realiza HAZOP (Estudio de Operabilidad y Peligro), y se somete a un análisis de seguridad de terceros, ciertas riesgos aún perseguidos, particularmente relacionados con el cumplimiento de los trabajadores con los procedimientos de operación estándar (SOPS).

Según la agencia de noticias PTI, Choudhari declaró: «Para cerrar esta brecha, estamos planeando implementar Scout, una solución de análisis CCTV con IA que convierte las cámaras existentes en monitores de seguridad inteligentes, sin necesidad de hardware nuevo».

Scout permite la detección en tiempo real de violaciones de seguridad, incluidos los equipos de protección personal faltantes (PPE), uso inseguro del teléfonos móvilesAcceso no autorizado, salidas de emergencia bloqueadas, movimiento de montacargas en pasarelas y signos tempranos de fugas de incendio o gas.

Las alertas se activan instantáneamente a través de alarmas, tooters, SMS y correo electrónico, lo que permite una acción correctiva Swift. El sistema también integra un tablero central para el seguimiento de incidentes, los informes de cumplimiento y la visibilidad de la ubicación múltiple para la gestión.

«Scout ayuda a garantizar tanto el cumplimiento legal como el monitoreo activo de los SOP de trabajadores, creando una cultura de seguridad que va más allá de las regulaciones», agregó Choudhari.

UPSC presenta tecnología de autenticación facial habilitada para la AI para la verificación segura de los candidatos

El presidente de la Comisión de Servicio Público de la Unión (UPSC), Ajay Kumar, anunció el viernes que se ha realizado con éxito un programa piloto para probar un Inteligencia artificial-Laquética de autenticación facial habilitada para una verificación rápida y segura de candidatos.

Esta iniciativa, desarrollada en asociación con la División Nacional de Gobernanza electrónica (NEGD), tiene como objetivo fortalecer la integridad del proceso de examen y mejorar la experiencia de entrada para los candidatos en los centros de examen, afirmó Kumar.

«El UPSC Planea usar el reconocimiento facial de los candidatos de todos sus exámenes, incluidos los exámenes de servicios civiles, en el futuro «, dijo Kumar a PTI el viernes.

La Comisión lleva a cabo varios exámenes de reclutamiento para trabajos gubernamentales, incluido el examen de servicios civiles para oficiales seleccionados del Servicio Administrativo Indio (IAS), el Servicio Exterior de la India (IFS) y el Servicio de Policía de la India (IPS), entre otros.

Kumar señaló que la logística, como la disponibilidad de Wi-Fi y la capacitación para el personal involucrado en el reconocimiento facial, son consideraciones clave. Los procedimientos operativos estándar (SOP) necesarios se están desarrollando actualmente a este respecto.

(Con entradas PTI)





