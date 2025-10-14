La financiación de Pindar a los sectores productivos alcanza los 29,64 billones de IDR a agosto de 2025

Jacarta – Autoridad de Servicios Financieros (FSA) informa, la parte financiera de la industria de préstamos en línea (píndaro) al sector productivo y/o MIPYMES hasta agosto de 2025, se registró que alcanzó Rp 29,64 billones o alrededor del 33,83 por ciento del total pendiente financiación.

Así lo transmitió el Supervisor Ejecutivo Principal de Instituciones Financieras, Sociedades de Capital de Riesgo, Instituciones de Microfinanzas y Otras Instituciones de Servicios Financieros (PVML), Agusmánal responder preguntas de los medios en la conferencia de prensa de la RDKB de septiembre de 2025.

«OJK se compromete a fomentar el crecimiento de las MIPYMES como pilares de la economía nacional», dijo Agusman, citado el martes 14 de octubre de 2025.

Supervisor Ejecutivo Jefe de Instituciones Financieras, Sociedades de Capital Riesgo, Instituciones de Microfinanzas y Otras Instituciones de Servicios Financieros (PVML) OJK, Agusman

Detalló que hasta agosto de 2025, se registró que el financiamiento pendiente para la industria del píndaro creció un 21,62 por ciento anual, también conocido como interanual (interanual), con un valor que alcanzó los 87,61 billones de rupias.

Esta tasa de crecimiento se desaceleró en comparación con el mes anterior, que ascendió al 22,01 por ciento (interanual), y fue inferior a la del mismo período del año pasado, que alcanzó el 35,62 por ciento (interanual).

Donde, esto refleja la desaceleración en el desempeño de la distribución de financiamiento en el sector píndaro, ocurrida en el rango 2024-2025.

Mientras tanto, en términos de calidad del financiamiento, la tasa de incumplimiento a más de 90 días (TWP90) mostró una mejora mensual, o disminuyó del 2,75 por ciento en julio de 2025 al 2,60 por ciento en agosto de 2025.

Sin embargo, OJK también señaló que, anualmente, el índice TWP90 seguía aumentando en comparación con el período de agosto de 2024, que era sólo del 2,38 por ciento.

Por lo tanto, continuó Agusman, su partido seguirá fomentando los esfuerzos para fortalecer a las MIPYMES con medidas que les faciliten el acceso a la financiación. Enfatizó que esto es parte de los esfuerzos de la OJK para impulsar el crecimiento de las MIPYMES en el país con el fin de contribuir a la economía nacional.

«Incluso a través de esfuerzos para aumentar el acceso a la financiación, fortalecer la educación financiera y desarrollar un ecosistema de financiación inclusivo», dijo.