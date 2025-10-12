La financiación crediticia contra los usureros alcanza los 46,71 billones de IDR

Jacarta – Autoridad de Servicios Financieros (FSA) a través del Director Ejecutivo de Conducta Empresarial de Servicios Financieros, Educación y Protección al Consumidor, Friderica Widyasari Dewi alias Kiki declaró, hasta ahora distribución crédito/financiación oponerse a usurero (K/PMR) ha alcanzado los 46,71 billones de IDR.

Destacó que el programa fue un paso real dado por el Equipo Regional de Aceleración del Acceso Financiero (TPAKD) junto con los jefes regionales, para mantener a la gente alejada de la trampa de los usureros.

«Actualmente, el programa de crédito/financiación contra los usureros ha distribuido 46,71 billones de rupias a más de 1,7 millones de deudores en toda Indonesia», dijo Kiki, citado el domingo 12 de octubre de 2025.

Friderica Widyasari, directora ejecutiva de OJK Servicios Financieros, Monitoreo del Comportamiento de los Actores Empresariales y Protección al Consumidor

Además del programa K/PMR, Kiki informó que el gobierno también ha distribuido crédito/financiamiento para el sector agrícola prioritario por valor de 3,71 billones de rupias, a más de 80.000 deudores en varias regiones.

Se espera que el programa fortalezca la productividad económica de la comunidad y apoye la seguridad alimentaria nacional.

Kiki agregó que los dos programas de financiamiento también fueron un esfuerzo para ampliar el acceso financiero para las comunidades locales y al mismo tiempo fortalecer la resiliencia económica nacional.

Según él, el éxito de TPAKD, que ya se ha establecido en 552 regiones de Indonesia, incluidas todas las provincias, distritos y ciudades, es prueba del compromiso conjunto entre OJK, el Ministerio del Interior (Kemendagri) y los gobiernos regionales para ampliar la inclusión financiera.

Dijo que actualmente el índice de educación financiera en Indonesia se registra en el 66,4 por ciento, mientras que el índice de inclusión financiera ha alcanzado el 80,51 por ciento.

«Parece que es responsabilidad de todos nosotros trabajar juntos para mejorar el bienestar de la comunidad aumentando el acceso financiero en las regiones. El viaje de TPAKD es un reflejo de cuán comprometidos estamos todos con esto», dijo Kiki.

«TPAKD se ha convertido en un motor económico y financiero en la región. Uno de ellos es lo que usted y yo vimos antes, es decir, el programa de crédito/financiación contra los usureros», dijo.