La final de la Master Downhill Shredding Series 2025 se celebró con éxito, impulso para el resurgimiento de la comunidad nacional de MTB

VIVA – Todos los ojos de los aficionados al descenso están centrados en Gunung Pinang Bike Park, Banten. El prestigioso evento Shredding Series – Master Downhill Final Series 2025 se celebró con éxito el domingo 9 de noviembre de 2025.

Los ciclistas de varias partes de Indonesia completaron la temporada con feroces batallas en pistas legendarias que son conocidas por ser extremas y desafiantes.

Con el tema «Goes Spirit, Goes Together – Ride Hard, Ride Together», esta serie final es la culminación de la larga serie de Shredding Series Master Downhill 2025.

Los maestros del descenso mostraron sus mejores técnicas para conquistar las pistas empinadas, las curvas cerradas y los obstáculos típicos del Gunung Pinang Bike Park, que se ha convertido en un icono del mundo del descenso en Indonesia.

Como uno de los parques para bicicletas que ha sobrevivido y continúa desarrollándose, Gunung Pinang ha sido testigo una vez más del nacimiento del entusiasmo y la determinación entre los amantes de la bicicleta de montaña.

Para los participantes, este evento no es sólo una competición, sino también un lugar de convivencia y autoexpresión en una pista llena de adrenalina.

El director de carrera de Shredding Series Master Downhill 2025, Aldin Syamsuddin, dijo que este evento no es solo un lugar de competencia, sino también un medio para mantener vivo y en crecimiento el ecosistema de la bicicleta de montaña en Indonesia.

«El objetivo es mantener el ecosistema del ciclismo de montaña para que se mantenga, y esta afición puede ser el punto de partida para el crecimiento de los equipos que producen atletas de ciclismo de montaña en Indonesia», dijo Aldin a los periodistas.

El Master Downhill de la Shredding Series 2025 se llevará a cabo en tres series. La primera serie tuvo lugar en Aranya Bike Park Bogor, seguida de la segunda serie en BCL Bike Park Sukabumi, y finalmente cerró grandiosamente en Gunung Pinang, Banten. Este año es un momento importante para la comunidad nacional de mountain bike que sigue creciendo rápidamente.



Serie de trituración Master Downhill 2025

En esta serie final participaron más de 200 corredores de diversas regiones. Vinieron de Lampung, Jabodetabek, Surabaya, Malang, Banyuwangi, Java Central a Sulawesi.

El creciente número de participantes demuestra un gran entusiasmo por este deporte extremo basado en la velocidad y la técnica.

«Así que estas tres series son parte del Shredding Series Master Downhill 2025 que se llevará a cabo durante todo el año», dijo Aldin.