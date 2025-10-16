¡La FIM condena oficialmente a Marco Bezzecchi a castigo tras el accidente de Marc Márquez!

VIVA – Federación Mundial de Automovilismo (FIM) anunció finalmente la decisión oficial sobre el incidente de colisión entre Marco Bezzecchi Y Marc Márquez en carreras MotoGP Indonesia 2025 en el Circuito de Mandalika.

Después de pasar por un proceso de investigación y audiencia que se retrasó, la FIM decidió imponer una doble sanción por vuelta larga a Bezzecchi. Esta decisión se aplicará durante la próxima serie, concretamente el Gran Premio de Australia en Phillip Island, el próximo fin de semana.

Cronología del incidente

El piloto de Ducati Lenovo, Marc Márquez Foto : ANTARAFOTO/Aditya Pradana Putra/YU

El incidente se produjo en la primera vuelta de la curva 8, donde Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) perdió el control y golpeó la parte trasera de la moto de Marc Márquez (Ducati Lenovo). El fuerte impacto provocó que ambos salieran arrastrados de la pista y la carrera de Márquez tuvo que terminar antes de tiempo.

El propio Bezzecchi parecía sufrir dolor y fue trasladado inmediatamente al centro médico para un examen. Por razones médicas, una reunión oficial con el Panel de Comisarios de MotoGP sólo pudo celebrarse varias horas después de finalizar la carrera.

En los resultados de la investigación, Stewards concluyó que Bezzecchi condujo de manera irresponsable (conduciendo de manera irresponsable), lo que resultó en accidente y peligroso corredor otro.

La declaración de la dirección de la FIM sobre el castigo de Bezzecchi dice:

«El 5 de octubre de 2025 a las 15:02:38 durante la carrera del Gran Premio Pertamina de MotoGP de Indonesia en la curva 8, te pillaron conduciendo de forma irresponsable, lo que provocó un accidente que involucró al piloto número 93», escribió un comunicado de la FIM, citado por VIVA del Crash del jueves 16 de octubre de 2025.

«Esto viola las instrucciones especiales dadas a los pilotos y equipos de MotoGP, y se considera una conducción irresponsable porque pone en peligro a otros pilotos. Por lo tanto, esto es una violación del Artículo 1.21.2 del Reglamento del Campeonato Mundial FIM del Gran Premio», añadió.

Detalles de la penalización: dos vueltas largas en Australia

Según el artículo 1.21.2 del Reglamento del Campeonato del Mundo FIM de MotoGP, las acciones de Bezzecchi se clasificaron como una infracción de tipo MGP-CC5, es decir, un error peligroso en la primera vuelta que podría tener graves consecuencias para otros pilotos.

Debido a que Bezzecchi ya había estado involucrado en un incidente similar a principios de esta temporada, la FIM impuso una doble penalización por vuelta larga.