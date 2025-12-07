La filial del grupo BRI registra una ganancia de 8,2 billones de IDR y la contribución a la matriz alcanza el 19,9 por ciento

Jacarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk o BRI continúa registrando un desempeño sólido hasta el tercer trimestre de 2025. Se ha demostrado que la sinergia entre las entidades del Grupo BRI produce calidad y un crecimiento sostenible, donde empresa subsidiaria es ahora un pilar importante para respaldar la rentabilidad y la fortaleza fundamental del negocio de la empresa. Hasta el final del tercer trimestre de 2025, se registró que los activos totales de las filiales del BRI crecieron un 15,0% interanual hasta 244,5 billones de IDR. En términos de rentabilidad, dos El valor neto de la filial BRI aumentó un 27,6% interanual, hasta 8,2 billones de IDR.

Lea también: Pramono dijo que la revitalización de los espacios públicos en Yakarta no utiliza plenamente la APBD



El director principal adjunto de BRI, Agus Noorsanto, en la conferencia de prensa sobre desempeño financiero del tercer trimestre de 2025, transmitió que la sinergia de las compañías subsidiarias del Grupo BRI había contribuido a obtener ganancias que alcanzaron el 19,9% de las ganancias totales consolidadas y activo representando el 11,45% del total de activos consolidados de la compañía.

«La sinergia con las compañías subsidiarias es un elemento importante que fortalece a BRI como una entidad única para brindar servicios financieros integrales y respaldar el logro del desempeño financiero como grupo. La contribución positiva de las compañías subsidiarias del grupo BRI que ha estado funcionando muestra que la estrategia de integración y colaboración entre las unidades de negocios está funcionando de manera más óptima», dijo Agus Noorsanto.

Lea también: BRI realiza una acción de plantación de árboles e invita a las personas a preocuparse por el medio ambiente y fortalece el compromiso de sostenibilidad



Actualmente, el propio BRI tiene 10 empresas subsidiarias que operan en diversas líneas de la industria de servicios financieros, a saber, PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), BRI Life, BRI Insurance, Bank Raya Indonesia, BRI Finance, BRI Danareksa Sekuritas, BRI Investment Management, BRI Ventures y BRI Global Financial Services. Cada entidad tiene un papel estratégico en el fortalecimiento de la competitividad de la BRI, así como en la ampliación del alcance de los servicios a todos los segmentos de la sociedad.

Como es sabido, BRI continúa llevando a cabo una transformación empresarial sostenible a través del programa «BRIVolution Reignite», que se centra en dos pilares principales: financiar la transformación empresarial y el fortalecimiento continuo del negocio principal.

Lea también: Precio del oro de hoy, 6 de noviembre de 2025: los productos Antam se desploman el fin de semana



Además de fortalecer la base principal, BRI también fomenta la diversificación de las fuentes de crecimiento mediante el desarrollo de «segundos motores de crecimiento» mediante el fortalecimiento del segmento de consumidores y el desarrollo de lingotes o servicios bancarios. que no es.

Mientras tanto, en la línea de negocio de servicios de lingotes, la filial de BRI, Pegadaian, que tiene más de 4.000 sucursales en toda Indonesia, acaba de lanzar una súper aplicación llamada Tring. Este servicio tiene como objetivo facilitar a los consumidores la compra de oro digitalmente. Esta iniciativa también es parte de la estrategia de diversificación empresarial de BRI, que no sólo fomenta un crecimiento saludable del desempeño, sino que también refleja un apoyo real al sector productivo y a la economía popular. (LAN)