La filial de Telkom colabora con el Ministerio de Salud para digitalizar los servicios de salud basados ​​en IA

Jacarta – Filial de Telkom y proveedor de servicios satelitales, PT Telkom Satelit Indonesia también conocido como Telcomsatfirmó un Acuerdo de Cooperación (PKS) con Ministerio de Salud en la implementación de inteligencia artificial (AI) Telesalud Puerta.

El director principal de Telkomsat, Lukman Hakim Abd. Rauf explicó que Telehealth Gateway es una solución que combina conectividad satelital de alta confiabilidad, servicios de telesalud e inteligencia artificial para acelerar las consultas remotas.

«Además de fortalecer el proceso de derivación basado en datos y proporcionar análisis de salud precisos, especialmente en áreas que aún no están cubiertas por redes terrestres», dijo Lukman en su declaración del viernes 24 de octubre de 2025.

Telkomsat y el Ministerio de Salud firman colaboración para la digitalización de servicios sanitarios de IA

Destacó que Telkomsat contó con todo el equipo presente para brindar el mejor soporte para que esta colaboración tenga un impacto real en la mejora. servicios de salud.

Anteriormente, Lukman admitió que su partido también había firmado memorandos de entendimiento con gobernadores de varios gobiernos provinciales, donde cada provincia compartía la esperanza de que la conectividad satelital, los servicios de telesalud y la inteligencia artificial pudieran ayudar a la comunidad.

«A continuación, ampliaremos los beneficios de este servicio a los centros de salud comunitarios y las instalaciones de salud en toda Indonesia, con el objetivo de comenzar en 2025», dijo Lukman.

«A través de esta colaboración estratégica, Telkomsat se compromete a apoyar al Ministerio de Salud para lograr una transformación inclusiva, efectiva y justa de los servicios de salud para todo el pueblo indonesio», dijo.

Asimismo, el Viceministro de Salud, Prof. Dante Saksono, añadió que la colaboración de Telkomsat con el Ministerio de Salud también continúa los pasos sinérgicos de Telkomsat, que se describieron anteriormente en un memorando de entendimiento conjunto con varios gobiernos provinciales.

La esperanza es que la conectividad satelital, la telesalud y la inteligencia artificial realmente puedan aportar beneficios reales a las comunidades de sus respectivas regiones.

«La tecnología juega un papel importante en la transformación de la tecnología y los servicios de salud, y esto está en línea con el programa del Ministerio de Salud. La tecnología no es sólo de las grandes ciudades, sino de todos. Esta colaboración debe ser monitoreada en conjunto, y luego podrá ser evaluada y desarrollada», afirmó.

Después de la firma, Telkomsat junto con TAS ejecutaron inmediatamente las etapas de implementación, instalación y prueba de concepto (Prueba de concepto/PoC). Una vez que se ejecuta la PoC, las partes preparan el fortalecimiento del modelo operativo, programas de capacitación y garantía de calidad del servicio para que la solución funcione de manera sostenible.