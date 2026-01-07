La filial de Emtek se apodera de 28,3 millones de acciones de Superbank, cada vez más poderosa como controladora

Jacarta – Filial del grupo PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) o Emteka saber, PT Elang Media Visitama (EMV), aumentó su propiedad accionaria en PT Super Bank Indonesia Tbk (SUPA) en 28.317.400 acciones.

Según el informe de propiedad de acciones de acuerdo con el Reglamento Número POK POJK 4/2024 de la Autoridad de Servicios Financieros (OJK), Elang Media Visitama compró la totalidad acciones SUPA el 30 de diciembre de 2025. Esta transacción se clasifica como compra de acciones ordinarias y no está relacionada con el esquema de reporto.

Con esta transacción, el número de acciones Superbanco propiedad de Elang Media Visitama aumentó de las 9.325.800.159 acciones anteriores a 9.354.117.559 acciones. Los derechos de voto EMV en Superbank aumentan automáticamente del 27,51 por ciento al 27,60 por ciento a medida que aumenta la propiedad de acciones y aumenta la proporción de acciones.

La empresa compró acciones de SUPA por debajo del precio de mercado, es decir, 910 IDR por acción. Donde hasta el cierre del miércoles 7 de enero de 2026, el precio de las acciones de SUPA estaba en el nivel de 1.220 IDR después de ganar un 12,96 por ciento o 140 puntos a lo largo de la sesión de negociación.

Según la divulgación de información citada el miércoles 7 de enero de 2026, la dirección de SUPA confirmó que EMV estaba comprando acciones para invertir.

Elang Media Visitama figura como accionista operador Superbank y seguirá manteniendo este estado de control. Además de EMV, PT Kudo Teknologi Teknologi Indonesia también controla las acciones de SUPA con una propiedad accionaria de 5.650.340.722 o el equivalente al 16,67 por ciento.

Luego, los accionistas con propiedad de más del 5 por ciento incluyen a Singtel Alpha Investments Pte. Ltd, A5DB Holdings Pte. Limitado. Ltd, GXS Bank Pte. Limitado. Ltd y KakaoBank Corp. Mientras tanto, las acciones de SUPA distribuidas al público ascendieron a 4.406.612.300 acciones o el equivalente al 13 por ciento.