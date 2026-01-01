La figura que Ridwan Kamil necesita, Anrez Adelio enfrenta 12 años de prisión

Jacarta – Cifra Ridwan Kamil hasta el día de hoy todavía se discute ampliamente. Lo que más llama la atención es la figura que más necesita el exgobernador de Java Occidental.

También se destacó a Ridwan Kamil y Atalia Praratya, quienes no lograron reconciliarse después de someterse a un juicio de mediación. Por no hablar de las telenovelas. Anrez Adelio quien fue vigilado por su novia y amenazado con 12 años de prisión. El siguiente es un resumen de la lista de las noticias más populares del canal VIVA Showbiz, edición del jueves 1 de enero de 2026. ¡Puaj, desplázate!

En pleno proceso de divorcio de Atalia, Ridwan Kamil admite que realmente necesita esta figura

Candidato a gobernador de DKI Ridwan Kamil.

En medio del proceso de divorcio de Atalia Praratya y Ridwan Kamil, el destino de sus hijos adoptivos también está en el punto de mira del público. Mucha gente se pregunta con quién se criará el niño después de que los dos se separen oficialmente.

En cuanto a la cuestión de la custodia de los hijos, habló la abogada de Ridwan Kamil, Wenda Aluwi. Wenda dijo que, de mutuo acuerdo, los dos niños adoptados serían criados juntos.

Ridwan Kamil y Atalia Praratya no lograron hacer las paces

Ridwan Kamil y Atalia Praratya

El proceso legal de divorcio de Ridwan Kamil y Atalia Praratya se acerca a la etapa final. La pareja, conocida desde hace mucho tiempo por el público como un símbolo de armonía familiar en Java Occidental, se someterá a un juicio de seguimiento en el Tribunal Religioso de Bandung (AP) el miércoles 31 de diciembre de 2025. Este juicio está en el centro de atención porque marca la entrada del caso en una etapa crucial después de que se declararan fallidos los esfuerzos de paz.

Durante el juicio, Atalia Praratya, conocida familiarmente como Sra. Cinta, estuvo presente directamente en la sala. La presencia de Atalia fue confirmada por el registrador de la Autoridad Palestina de Bandung, Dede Supriadi, quien dijo que la esposa del ex gobernador de Java Occidental vino completamente preparada para llevar a cabo la importante agenda en su caso de divorcio.

Policía denuncia a novia por presunta violencia sexual, Anrez Adelio amenaza con 12 años de prisión

El caso de presunto embarazo que ha arrastrado el nombre de la actriz Anrez Putra Adelio entra ahora en una fase grave. Ya no es solo una polémica en la esfera pública, el caso pasó oficialmente al ámbito criminal después de que Friceilda Prillea alias Icel denunció al actor ante la policía de Metro Jaya como sospechoso de un delito de violencia sexual (TPKS).