La figura importante de los asaltantes ya puede estar en el asiento caliente

Ha estado lejos del comienzo mágico el Las Vegas Raiders probablemente esperaban. Después de años de entrenamiento fallido y contratación del gerente general, el equipo pensó que finalmente habían encontrado el dúo adecuado en Pete Carroll y John Spytek.

Los Raiders ahora tienen 1-4 y salen de una derrota por 40-6 ante el Colts de Indianápolis. Spytek decidió dejar que muchos jugadores clave caminaran en la agencia libre y no hicieron muchos movimientos grandes para reemplazarlos. Eso claramente parece un error en retrospectiva.

Probablemente Carroll tenga suficiente credibilidad previa para sobrevivir esta temporada, pero Spytek podría no ser tan cómodo. Kristopher Knox de Bleacher Report Cree que ya está en el asiento caliente.

«La realidad es que Las Vegas ha parecido un equipo peor que hace un año a pesar de someterse a una revisión sustancial de la temporada baja», escribió Knox. «El entrenador en jefe Pete Carroll no ha proporcionado la cultura disciplinada y ganadora que más esperaba.

«El pobre juego de mariscal de campo ha sido una gran parte del problema, pero la línea ofensiva y la secundaria han sido malas. Y la decisión de Las Vegas de usar la sexta selección general del corredor Ashton Jeacty no está valiendo la pena».

Knox incluso fue tan lejos como para sugerir que Spytek podría ser soltado antes del final de la temporada.

«Carroll podría ser un entrenador en jefe único, pero un pivote lejos de Spytek probablemente sea aún más probable», agregó Knox. El gerente general asistente Brian Stark, quien anteriormente se desempeñó como director de exploración universitaria de Denver, podría desempeñar el papel de forma interina mientras el Asaltantes Busque un nuevo GM, presumiblemente, otro con lazos con el propietario de la minoría Tom Brady.

Es demasiado temprano para renunciar a Spytek

Es muy difícil imaginar un escenario en el que el Asaltantes Ya renuncia a Spytek. En su defensa, muchos de los peores movimientos del equipo también son la decisión de Carroll. El entrenador es obviamente el que presionó para cambiar por mariscal de campo Geno Smithquien ha sido un desastre.

Spytek tampoco decidió contratar a Chip Kelly como coordinador ofensivo o Brennan Carroll Como entrenador de línea ofensiva. Es demasiado pronto para saber si la primera clase de draft de Spytek es buena. La selección de primera ronda Ashton Jeanty parece una futura estrella, pero él es el único novato que ve fotos consistentes cada semana. Spytek no fue un ejecutivo aleatorio que contrataron. Tiene mucha experiencia y está cerca de Tom Brady. Al menos obtendrá un año más para seguir construyendo.

Los Raiders no pueden seguir disparando GMS y HCS

Incluso si Carroll y Spytek no funcionan a largo plazo, el Asaltantes No puedo seguir pasando por estos ciclos de entrenadores de contratación y despedida. Han pasado más de dos décadas desde que el equipo ganó un juego de playoffs, por lo que no es justo poner todo en esos dos.

Ahora, el Asaltantes Necesito mostrar signos de mejora, y los jugadores jóvenes deben seguir mejorando. Cinco juegos no son tiempo suficiente para saber con certeza si el equipo contrató al combo de gerente general en jefe equivocado nuevamente.