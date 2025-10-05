La figura del teniente general Bambang Trisnohadi, comandante del 80 aniversario del TNI, el mejor graduado de Adhi Makayasa de Kopassus

Yakarta, Viva -El 80 aniversario del Ejército Nacional de Indonesia (TNI) en el Monumento Nacional (Monas), Yakarta, domingo 5 de octubre de 2025, tuvo lugar magnífico y lleno de emoción.

El presidente indonesio, Prabowo Subianto, estuvo presente como el inspector ceremonial, mientras que la figura importante que estaba en el centro de atención fue el comandante de la ceremonia, teniente general del TNI Bambang trisnohadi.

El nombre Bambang no es una figura extraña en el cuerpo TNI. Es conocido como un oficial de anuncios de TNI de alto rango que está lleno de logros, tiene experiencia y tiene un largo camino en el mundo militar.

Desde el 24 de julio de 2024, se confiaba en Bambang para servir como comandante del comandante combinado de defensa (Pangkogabwilhan) III, una posición estratégica que supervisa las operaciones en el este de Indonesia.

Teniente general (letjen) tni bambang trisnohadi

Oficiales de logro, graduados Adhi makayasa

Nacido en Yakarta el 26 de febrero de 1972, Bambang logró logros desde el comienzo de su carrera militar. Es el mejor graduado de la Academia Militar de 1993 (AKMIL), así como el ganador del Premio Adhi Makayasatri Sakti Wiratama.

No solo eso, también logró los logros como los mejores graduados de la escuela de personal y el Comando del Ejército (SESKOAD) en 2008, así como el personal de TNI y la Escuela de Comando de 2017 (Sesko TNI).

Proviene de la rama de la infantería del comando de las fuerzas especiales (Kopassus), Bambang es conocido como un soldado disciplinado, firme y estratégico.

Carrera militar: de Paspampres a Pangkogabwilhan

Sendero LETJEN Bambang Trisnohadi está lleno de posiciones estratégicas. Había servido en Paspampres, incluso como Dandenwalpri Group A (2009-2010) y el Grupo A Paspampres (2012-2014).

También se desempeñó como comandante de Yonif 315/Garuda (2010-2011), ASOPS Kasdam VI/Mulawarman (2014-2015), a Koorspri Kasad (2015-2017).

Su carrera continuó subiendo con el cargo de comandante del complejo militar 121/Alambhana Wanawai (2018-2020), Kasdam XVII/Cenderawasih (2020-2021), al Inspector del Centro Territorial del Ejército (2021-2022). Después de eso, ingresó a las filas del Ministerio de Defensa como personal experto de seguridad (2022) y Director General de Estrategia de Defensa (2022-2024).

En febrero de 2024, se confiaba en Bambang para ser el comandante militar IX/Udayana, antes de finalmente ser nombrado Pangkogabwilhan III en julio de 2024 hasta ahora.

A lo largo de su servicio, el teniente general Bambang Trisnohadi ha recibido una serie de honores, incluido Bintang Yudha Dharma Pratama, Kartika Eka Paksi Pratama Star, Kartika Eka Paksi Nararya Bintang, así como varios Satyalancana por la leyaltad, los servicios y el servicio.