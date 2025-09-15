La figura del ‘padre de Juna’ resulta ser socio de la madre de la víctima

Yakarta, Viva – Hechos impactantes revelados del caso de persecución niño Iniciales Mk por sus padres en el mercado Kebayoran lamaSouth Yakarta.

Investigue una calibración, la figura del sospechoso de alias ya (40), quien la víctima ha llamado ‘el padre de Juna’, resultó ser una mujer. El jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía del Puerto de Tanjung Perak, Comisionado de Policía Adjunto M Praseto, dijo que EF había establecido relaciones similares con la madre biológica de la víctima, SNK (40).

«Son una pareja similar y a los perpetradores de EF afirmaron ser llamados Yusuf Arjuna o el padre de Juna», dijo Praseteto, el lunes 15 de septiembre de 2025.

Satpol PP Kebayoran Lama aseguró a un niño que supuestamente fue torturado por sus padres Foto : Antara/ho-satpol pp kebayoran lama

Praseteto dijo que EF vivía con SNK y sus dos hijos. De hecho, su madre le pidió a la víctima que llamara al padre de EF.

«A los niños se les dice que llamen a EF con su pronunciación», dijo.

Para tener en cuenta, el Tribunal Constitucional (7) que supuestamente fue torturado por sus padres en el mercado de Kebayoran Lama, South Yakarta, fue deshidratado y lesionado debido a objetos agudos cuando se descubrió por primera vez.

Inicialmente, la Unidad de Policía del Servicio Civil (Satpol pp) Kebayoran Lama patrulla el área del mercado de Kebayoran Lama el miércoles 11 de junio de 2025 a las 07.20 WIB.

El niño fue encontrado solo y afirmó haber sido torturado por sus padres. Su posición está por encima del cartón y está durmiendo en el mercado.

Cuando se encuentra, el niño no pudo proporcionar más información relacionada con la tortura o la persecución experimentada porque todavía había dificultades para hablar.

Para hacer un seguimiento de los hallazgos de niños sospechosos de ser torturados por sus padres, el PP de Satpol Kebayoran Lama Ketiam coordinó con la Oficina de Salud, Servicio Social y la Unidad de Servicio de Mujeres y Niños (PPA) de la Policía del Metro del Sur de Yakarta.