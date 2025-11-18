La figura del marido de Marissa Anita, revela el número de esposas de Habib Bahar

VIVA – Noticias sobre la figura del marido. marisa anitaAndrew Trigg, que rara vez se expone, parece haber sido notado por los lectores. Este artículo ha logrado estar entre los más populares, especialmente en el canal Showbiz. Helwa Bachmid llorando diciendo que su historia fue abandonada Habib Bahar También se destaca lo real, no el drama.

Sin mencionar el tema de la familia disuelta de Fadlun Faisal Balghoits y Habib Bahar, resulta que están divorciados. Para leerlo en una sola página, aquí tienes un resumen de la lista de las noticias más populares del canal VIVA Showbiz, en la edición del martes 18 de noviembre de 2025 de Round Up. ¡Puaj, desplázate!

Destacada después de que Marissa Anita fuera demandada por divorcio, la figura de Andrew Trigg, que rara vez se expone, resulta ser…



Marissa Anita y Andrew Trigg.

La demanda de divorcio presentada por la actriz y periodista Marissa Anita ha llamado la atención del público sobre la figura de su marido, Andrew Trigg. Después de 17 años de vivir en un hogar que casi nunca se vio empañado por problemas negativos, Marissa registró oficialmente su petición en el Tribunal de Distrito Central de Yakarta (PN Central Yakarta) el 12 de noviembre de 2025.

Mientras lloraba, Helwa Bachmid dijo que la historia del abandono de Habib Bahar no fue un drama



Helwa Bachmid lloró Foto : Captura de pantalla Instagram/lambe_turah

El nombre de Helwa Bachmid vuelve a estar en los reflectores luego de aparecer en una transmisión en vivo junto a su madre mientras lloraba y decía que todas las historias que compartía eran ciertas. Enfatizó que no buscaba sensaciones ni creaba drama como mucha gente lo acusaba.

Defendiendo desesperadamente a su marido, la familia desmantela a Fadlun Faisal Balghoits y resulta que Habib Bahar está divorciado



La esposa de Habib Bahar bin Smith, Syarifah Fadlun Faisal Balghoits

La polémica sobre el matrimonio secreto entre Habib Bahar bin Smith y Helwa Bachmid continúa ampliándose, involucrando ahora el nombre de Fadlun Faisal Balghoits alias Luna, conocida como la primera esposa de Habib. La familia de Helwa dijo que Luna defendió a Habib Bahar con demasiada dureza, a pesar de que se pensaba que la relación familiar con su marido había terminado.

Se revela el número de esposas de Habib Bahar, el hermano de Helwa Bachmid, Sindir Fadlun Balghoits: ya divorciado, sigue entrometiéndose



Esposa legal de Habib Bahar bin Smith y Helwa Bachmid

La polémica doméstica de Habib Bahar bin Smith se volvió a calentar después de que la familia de Helwa Bachmid abriera sus voces sobre el estatus de las esposas de Habib. No sólo respondiendo a las acusaciones de negligencia, la familia de Helwa también reveló que el número de esposas de Habib Bahar ya no es lo que el público sabe.