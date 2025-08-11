La figura del general (Hor) Agus Sutomo, ex Danjen Kopassus que puso el cuerpo en el caso de Cebongan

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto otorgó una promoción de cuatro estras a General General General (Hor) a cinco TNI retirado en la procesión de la ceremonia para el título de honor operativo y militar en el Centro de Educación y Entrenamiento Fuerzas Especiales (Pusdiklatpassus) Kopassus Army Ejército, Batujar, West Bandung Regency, West Java, domingo 10 de agosto, 2025.

Los cinco jubilados retirados que ahora tienen honorarios generales son generales (Ret) Sjafrie Sjamsoeddin, General (Ret.) Ali Sadikin, General (RET)Agus SutomoGeneral (Ret) Muhammad Herindra, y general (Ret) Muhammad Yunus Yosfiah. Obtuvieron el título de general honorario porque se consideró que tenía excelentes servicios para mantener la soberanía e integridad de la República de Indonesia.

Una de las reemplazos retirados que se otorgó al general honorario general fue el general (RET) Agus Sutomo, ex comandante general de Kopassus de 2012 a 2014, graduados de la Academia Militar de 1984.

El presidente Prabowo Subianto, premiado general honorario por Agus Sutomo

Agus era un ex alumno de la Academia Militar de 1984, vino de la ramificación de infantería y una larga carrera en el Cuerpo de Berina Roja de Kopassus. AGUS ha servido en varios puestos estratégicos como Danpaspampres (2011-2012), Danjen Kopassus (2012-2014), luego Pangdam Jaya (2014-2015).

Agus Sutomo posee un general de tres estrellas mientras se desempeña como comandante del comandante de doctrina, educación y capacitación de la Ejército (2015-2016, el comandante del personal de TNI y la Escuela de Comando (2016-2017), luego el Inspector General del Ministerio de Defensa (2017-2018). Agus Sutomo Pensiun March 2018 y ahora se desempeña como gerente Director de Agara de AGURMINAS). (Persero).

Uno de los aspectos más destacados de las acciones de Agus Sutomo además de servir como Danpaspampres en la era del presidente Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), fue cuando era el 26 Danjen Kopassus.

Tragedia de Cebongan Lapas

Agus Sutomo no solo era conocido por sus logros en el liderazgo de Kopassus, sino también por su estricta actitud en el manejo de grandes casos que horrendos al público, a saber, el ataque a Cebongan Lapas, Sleman, el 23 de marzo de 2013.

En ese momento, Agus Sutomo era el comandante de Kopassus. El incidente comenzó con la muerte de un miembro de Kopassus, el sargento jefe Heru Santoso, en una pelea en un café en Yogyakarta.

Unos días más tarde, los cuatro prisioneros que fueron sospechosos por el asesinato de Heru Santoso fueron asesinados a tiros por un grupo de grupos armados que irrumpieron en la prisión de Cebongan.

El caso sorprendió al público. Más tarde se reveló que los perpetradores eran 11 miembros del Grupo 2 de Kopassus Kandang Menjangan, Sukoharjo, Java central. Durante la invasión, cuatro detenidos de los miembros de la pandilla de Decky Ambon fueron asesinados a tiros.

En medio del fuerte foco de los medios en ese momento, el mayor general Agus Sutomo se responsabilizó del incidente. Afirmó ser el más responsable del ataque contra Cebongan Lapas, Yogyakarta, que mató a cuatro prisioneros.

«Soy la primera en ser la persona más responsable», dijo al margen del cumpleaños de Kopassus en Cijantung, East Yakarta, martes 16 de abril de 2013.

AGUS también dijo, listo para aceptar lo que sea el castigo. De hecho, si está permitido, está listo para intercambiar oraciones con 11 miembros. «Estoy en (prisión). Estoy listo. Cinco años más me retiro, cualquiera que sea la forma de mi oración», dijo

Bajo su mando, los perpetradores fueron procesados en el Tribunal Militar de Yogyakarta II-11 y recibieron una sentencia de acuerdo con su papel. Sargento dos Ucok Tigor Simbolon, albacea del tirador, cuatro prisioneros fueron sentenciados a 11 años de prisión y fueron despedidos del TNI.

Mientras que el acusado de dos serda Sugeng Sumaryanto fue sentenciado a ocho años menos un período de detención y fue despedido del TNI, mientras que el acusado de tres Koptu Kodik fue sentenciado a una sentencia de prisión de seis años menos que el TNI.

Mientras que otros cinco miembros de Kopassus fueron sentenciados a 1 año y 9 meses de prisión.

La actitud de Danjen Kopassus en ese momento, el general general Agus Sutomo cosechó la apreciación de algunas de las partes porque se consideraba que mantenía el honor de la institución, aunque aún desencadenó el debate público sobre la cultura de mando y la lealtad de los soldados.

Pero durante el juicio, el apoyo público para docenas de miembros de Kopassus de los ataques de la prisión de Cebongan fluyó profusamente. Los residentes trajeron carteles y dieron flores a Serda Uchok Simbolon CS elogiaron su coraje, a pesar de que la acción claramente violó la ley.