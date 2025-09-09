La figura del general de brigada Juinta Omboh Sembiring, 1 estrella general que informó Ferry Irwandi a la policía

Yakarta, Viva – Nombre del general Brigadier Tni El amor del pistón se está curando O Jo Sembiring de repente se convirtió en el foco público. El comandante de la Unidad Siber (Dansatsiber) del TNI intervino directamente a la Policía Metropolitana de Yakarta para consultar sobre el presunto delito que arrastró al CEO de Malacca Project y activistas, Ferry Irwandi.

La presencia de oficiales de TNI de alto rango el lunes 8 de septiembre de 2025 no fue exento de razón. General de brigada Jo Sembiring enfatizó que su partido encontró una serie de indicaciones de violaciones a través de patrullas cibernéticas.

«Nuestra consulta está relacionada con nosotros para encontrar varios hechos de presuntos actos penales cometidos por el hermano Ferry Irwandi», dijo Jo Sembiring a periodistas de la Policía Regional de Metro Jaya citado por Viva.co.id.

Aunque reacio a revelar los detalles de las presuntas violaciones, Sembiring enfatizó que los pasos legales estaban listos para ser tomados.

«Como ciudadanos que son obedientes a la ley, ciertamente priorizamos la ley, de modo que por el presunto delito tomaremos medidas legales», dijo.

También reveló que había tratado de contactar a Ferry personalmente, pero no tuvo éxito. «Traté de contactar, me dijo mi personal, no podía», dijo.

Polda Metro Jaya habla

A punto de llegar Dansatsiber tni Eso, Polda Metro Jaya finalmente abrió la votación. El subdirector de la Policía Regional de Siber Metro Jaya, Comisionado Senior de Policía, Fian Yunus, explicó que se pueden tomar canales legales, pero hay reglas que necesitan atención.

«Quiere informar. Bueno, continuamos transmitiendo, de acuerdo con la decisión del Tribunal Constitucional, la institución no puede informar, debe ser personal si la difamación», dijo Fian Yunus, martes 9 de septiembre de 2025.

Según Fian, los resultados de la consulta perseguidos por presunta difamación de la institución. «Contaminación de buenos nombres. Institución», dijo simplemente.

Entonces, ¿quién es el general de brigada Tni Jo Sembiring?

Perfil del general de brigada Jo Sembiring

General de Brigadier Juinta Omboh Sembiring, SH, SE, MM nació en Medan el 8 de enero de 1973. Se graduó de la Academia Militar de 1995 y tiene un largo historial en el Cuerpo de Infantería, especialmente en las fuerzas de Elite Kopassus.

El oficial nacido en Medan una vez ocupó varios puestos importantes, desde Danyon 33 Grupo 3 Sandhi Yudha, Dansat Intel Kopassus, hasta Danrem 172/Praja Wira Yakthi (Pwy). Mientras lideraba Korem 172, se sabía que Sembiring desempeñaba un papel en la operación de la liberación del piloto Susi Air, Philip Mehrtens, quien fue retenido como rehén en Papua.

También se confiaba en Sembiring para ser Pa Sahli Kasad Tk. II Sector sociocultural antes de finalmente ser designado como Dansatsiber TNI el 3 de enero de 2025.

Historia educativa

SMA Negeri 4 Medan (1991)

Academia Militar (1995)

Personal escolar y escuelas de comando (Seskoad) – Mejores graduados de 2009

S1 Law of Indonesian Entrepreneur University (2007)

S1 Economics Krisnadwipayana University Yakarta (2010)

Sesko TNI Regular Education XLV (2018)

S2 Sangga Buana YPKP (2021) Gestión

La historia del departamento

El grupo 33

Dansat Intel Kopassus (2012-2013)

Dandim 1714/Puncak Jaya (2013)

Kabag Lat Rindam XVII/Cenderawasih (2013-2014)

Kapen Kopassus (2014)

Grupo’s 3/ Free (Grupos 2014 (2015) sobre)

Y THAP 3/ Football (2015)

Profesor Medio Seskoad (2015-2017)

Experto Pamen Danjen Kopassus Nubika Field (2017-2019)

Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih (2019-2020)

El campo Shianneg Shinneg de Syshanneg Panglah I/Montañas Carisan (2020-2021)

Kadep Ops Seskoad (2021-2022)

Danrem 172/Praja Wira Yakthi (2022-2023)

Pa Sahli Kasad Tk. II Field Sosbud (2023-2025)

Dansatsiber TNI (2025 -ahora)

Una serie de logros

El general de brigada Sembiring se embolsó varios premios a lo largo de su carrera. Ganó la Carta de Virajati como el mejor graduado de Seskoad en 2009, premio como el mejor escritor de Karmil de Danseskoad, a la Carta Kasad por su trabajo en operaciones contra grupos separatistas en Papua en 2022.

Aún en el mismo año, también recibió un certificado de adjudicación de Menkumham debido a su contribución para facilitar el registro de propiedad intelectual y compañías individuales para las MIPYME de Papua.

Vida personal

Jo Sembiring se casó con Elizabeth Rahayu Sitohang, un médico. Desde el matrimonio, la pareja fue bendecida con dos hijos.