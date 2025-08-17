La figura del coronel Inf Amril Commander del 80 aniversario de la República de Indonesia, Oficial de sangre de Kopassus

Yakarta, Viva – Coronel Infantería Amril Hairuman Tehupelasury está alineado como Comandante de la ceremonia Conmemoración del 80 aniversario de la República de Indonesia en el Palacio Merdeka, Yakarta, domingo 17 de agosto de 2025.

Monitoreado en el canal de YouTube de la Secretaría Presidencial, el Coronel Amril nació en Tulehu, Maluku, el 1 de noviembre de 1979 y se graduó de la Academia Militar de 2002. Actualmente se desempeña como comandante adjunto del Grupo 1 Kopassus TNI AD.

El coronel Inf Amril Peahupelasury tiene un historial de posiciones en el Cuerpo de Berina Rojo y Territorial. El coronel Amril había servido como comandante del comandante de Kopassus Pusdiklatpassus, Dandim 1414 Tana Toraja en South Sulawesi, a Kopassus Waaspers.

Comandante del 80 aniversario de la Ceremonia de la República de Indonesia en el Coronel Palace Inf Amril Peahupelasury

Además, el coronel Amril también había servido como comandante de la Fuerza de Tarea TNI (Dansatgas) de la Garuda XXVI-L2 Unifil (fuerzas intermedias de las Naciones Unidas en el Líbano) contingente en 2020.

Mientras tanto, actuando como comandante de la compañía Paskibraka fue el comisionado de policía adjunto Raden Bimo Dwi Sambang. Nació en Yakarta el 16 de septiembre de 1994 y se graduó de la Academia de Policía de 2016.

Vino de las islas Batam, Riau, y actualmente se desempeña como jefe de la estación de policía de Batuaji, Policía de Barelang, Policía Regional de las Islas Riau.

Durante la ceremonia, el presidente Prabowo Subianto actuó como inspector ceremonial.

El equipo de Raisers Flag Raisers llamado «Soberano Indonesia» encargó con éxito criar el rojo y el blanco en la conmemoración de los segundos de la Proclamación en el 80 aniversario de la República de Indonesia en el Palacio Merdeka, Jakarta, el domingo.

Bianca Alesia Christabella Lantang, quien representó la provincia del norte de Sulawesi, fue elegida como la portadora de la bandera roja y blanca. Vino de Lentera Harapan Tomohon High School.

Conmemoración del 80 aniversario Independencia La República de Indonesia en 2025 con el tema «United Sovereign, People of Prosperous, Indonesia avanzó». El tema refleja el espíritu nacional que continúa siendo manteniéndose como una base para pasar al futuro.

El presidente Prabowo Subianto dirigió directamente la ceremonia de conmemoración de los segundos de la proclamación en el marco del 80 aniversario de la República de Indonesia en el Palacio Merdeka, Yakarta.

Hay varias actividades que se llevaron a cabo para animar el 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia el domingo, a saber, el Kirab de la bandera roja y blanca y el texto de la Proclamación, el Partido Popular y el Carnaval Unido Independence.