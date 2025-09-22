La figura de Wahyudin Moridu, Gorontalo DPRD que era viral quería robar dinero del estado con una riqueza negativa

Gorontalo, Viva – controversia de los miembros de la DPRD provincial de Gorontalo de la facción PDIP, Wahyudin MoriduContinúa cosechando el foco público. Video de su declaración que decía que quería robar y gastar dinero estatal viral en varias redes sociales.

Leer también: Conociendo a Kompol Anggraini Putri, una mujer policial sobresaliente que fue arrastrada por un problema con el inspector general Krishna Murti



Como resultado, la fiesta inmediatamente tomó medidas firmes al dispararlo como un cuadro.

Este caso está llamando cada vez más la atención después del informe de los activos de Wahyudin en el informe de activos de los administradores estatales (LHKPN) en su lugar muestra menos números.

Leer también: Los activos de Gorontalo DPRD Wahyudin Moridu, que era viral, quería robar el dinero del estado, resultó ser menos, el KPK investigaría



Saludo controvertido viral

El video viral muestra que Wahyudin estaba en el auto con una mujer en el área del aeropuerto de Djalaluddin de Gorontalo. Cuando se le preguntó sobre el propósito del viaje, dijo que iba a Makassar para usar el dinero del estado.

Leer también: KPK verifica nuevamente el regente de Pati Sudewo en el caso DJKA



De hecho, en un tono de broma insistió en que quería robar y gastar el dinero del país para que el país se volviera pobre.

No solo eso, Wahyudin también mencionó a la mujer que estaba con él, mientras enfatizaba su condición de miembro de la DPRD provincial de Gorontalo que todavía estaba activa hasta 2031. Eso comenta luego provocó una amplia crítica de la comunidad.

Gorontalo DPRD Listo para actuar decisivamente

La Agencia Honoraria (BK) del DPRD provincial de Gorontalo aseguró que no permaneciera en silencio enfrentando este caso.

«Como DPRD de la provincia de BK Gorontalo, su partido está comprometido a manejar este caso con un sentido completo de responsabilidad, transparente y de acuerdo con las normas y regulaciones aplicables», dijo la declaración oficial del DPRD BK.

Hicieron hincapié en que procesarían estas presuntas violaciones mientras continúan priorizando el principio de justicia, respeto legal, costumbres y valores religiosos que se convirtieron en la base de la vida de la comunidad de Gorontalo.

PDIP decide descartar

DPP PDI Perjuangan tomó medidas firmes al despedir a Wahyudin de la membresía del partido.

«El despido solo se puede hacer en base a la decisión del DPP, donde el DPP PDIP ha despedido oficialmente a Wahyudun Moridu del cuadro del partido», dijo el secretario del DPD PDIP Gorontalo, La Ode Haimudin.

Hizo hincapié en que la decisión fue una fuerte advertencia para todos los cuadros. «Estrictamente hablando, el PDIP DPP recordó a todos los cuadros que no tomen medidas que pudieran dañar la confianza de la gente en la fiesta», dijo.

HRiqueza Arta Minus

En medio de una tormenta de críticas, el público se sorprendió cada vez más por la condición de los activos de Wahyudin Moridu. Basado en el último informe de LHKPN en marzo de 2025, solo tenía edificios de tierra y herencia en Boalemo Regency que cubre un área de 2.000 metros cuadrados con un edificio de 72 metros cuadrados por valor de Rp180 millones, así como equivalentes de efectivo y efectivo de RP18 millones.

Sin embargo, registró una deuda de RP200 millones. Como resultado, la riqueza total es en realidad menos RP2 millones.

KPK En la irregularidad

El KPK evalúa que no se puede ignorar la condición de la propiedad de un funcionario público.

«Verificaremos la compatibilidad, si el informe de LHKPN está de acuerdo con las condiciones reales de los activos y activos propiedad», dijo el portavoz de KPK, Budi Praseteto, en el edificio KPK Red and White, Yakarta, el lunes 22 de septiembre de 2025.

Perfil Wahyudin Moridu

Wahyudin Moridu nació en Boalemo Regency, Gorontalo, el 11 de noviembre de 1995. Tomó el paquete Cack of High School Paquete bajo los auspicios de la Oficina de Educación en el período 2011 a 2014, antes de continuar la ley S1 en la Universidad Ichsan en Gorontalo y se graduó en 2020.

Su carrera política comenzó cuando fue elegido como miembro del Boalemo Regency DPRD para el período 2019-2024. Después de eso, Wahyudin logró pasar al nivel provincial al convertirse en miembro del DPRD de Gorontalo para el período 2024-2029 del Distrito Electoral de Boalemo-Pohuwato.

En el cuerpo legislativo, había servido como secretario de la facción PDIP.

Wahyudin también vino de una familia política. Su padre, Darwis Moridu, había servido como regente de Boalemo para el período 2017-2020, mientras que su madre, Rensi Makuta, era miembro del DPRD de Boalemo Regency de PDIP.

Nacido en Boalemo Regency, Gorontalo, el 11 de noviembre de 1995.

Paquete educativo C Setara High School bajo los auspicios de la Oficina de Educación (2011-2014).

Graduado de la ley S1 de la Universidad de Ichsan Gorontalo en 2020.

Fue miembro de Boalemo Regency DPRD para el período 2019-2024.

Elegido como miembro de la DPRD de la Provincia de Gorontalo para 2024-2029 del Distrito Electoral Boalemo-Pohuwato.

Sirvió como Secretario de la Facción PDIP en el DPRD provincial de Gorontalo antes de ser despedido.

Su padre, Darwis Moridu, era un ex regente de Boalemo para el período 2017-2020.

Su madre, Rensi Makuta, es miembro del Boalemo Regency DPRD de PDIP.