La figura de un robo de motocicleta en Bekasi está sorprendida, el ex hijo de la ley está decidido a gondol PCX en las leyes

Regencia BekasiVIVA – Acción robo motor En Bekasi, la regencia terminó con un arresto inusual. Autor aparentemente ex hijo Víctima mismo.

El incidente comenzó cuando la víctima llamada Aban informó la pérdida de su moto PCX el 29 de agosto de 2025 en su residencia, Pegadungan Village, Jayasampurna Village, District Serang Baru, Bekasi. Luego, la policía realizó una investigación y recibió información relacionada con la participación de los perpetradores.

El Equipo de Investigación Criminal de la Policía de Serang Baru dirigido por el Jefe de la Unidad de Investigación Criminal IPDA Muhammad Lutfi, logró detener al autor llamado Rian (27) frente a un supermercado en el área de North Cikarang, el domingo por la noche, 14 de septiembre de 2025.

«El perpetrador es un ex hijo de la víctima. Entró en la casa de la víctima al gritar la ventana con un destornillador, luego se llevó la moto de la víctima», dijo el jefe de policía de Serang Baru, el comisionado de policía adjunto Hotma Sitompul, martes 16 de septiembre de 2025.



Ilustración del robo de motocicletas Foto : Viva.co.id/bs putra (Medan)

Además de las motos, los perpetradores también tomaron varios otros artículos. Entre otras unidades de teléfonos celulares, anillos de oro de 1,5 gramos y motocicleta BPKB Yamaha Júpiter. Su partido aseguró con éxito una serie de pruebas.

Por sus acciones, Rian ahora está languideciendo en la estación de policía de Serang Baru. Hotma agregó, su partido todavía estaba desarrollando el caso, incluida la búsqueda de donaciones robadas.