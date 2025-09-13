La figura de Tyler Robinson, el supuesto autor del tiroteo de Charlie Kirk

Washington, Viva – El gobernador del estado de Utah en los Estados Unidos, Spencer Cox, anunció que los presuntos perpetradores tiroteo Activista político conservador Charlie Kirk que ha sido arrestado conocido como Tyler Robinsonquien es nativo de Utah.

Leer también: La Fuerza Aérea TNI recibe tres nuevos aviones Rafale a principios de 2026



«Lo arrestamos», dijo Cox en una conferencia de prensa después de la caza de los perpetradores durante 24 horas.

El gobernador declaró que la muerte trágica y el asesinato político Charlie Kirk fueron más que un ataque contra un individuo.

Leer también: El asesino de niños de 5 años que fue encontrado muerto en un saco fue arrestado



«Este es un ataque contra todos nosotros. Este es un ataque a los experimentos estadounidenses. Este es un ataque a nuestras ideas. Este ataque golpeó el núcleo básico de quiénes somos», dijo Cox.



El activista conservador estadounidense Charlie Kirk fue asesinado a tiros en el cuello

Leer también: Fin de la polémica Uya kuya-sherina munaf: los gatos son devueltos y pacíficos



Cox declaró que uno de los miembros de la familia Robinson sin nombre transmitió a un compañero familiar, que luego continuó a la oficina del sheriff en el condado de Washington, que Robinson «reconoció o insinuó que él era el autor en el incidente».

El gobernador dijo que la autoridad hasta ahora cree que los perpetradores actúan solos.

El miembro de la familia de Robinson transmitió a los investigadores que era cada vez más políticamente activo en los últimos años.

«El miembro de la familia mencionó el reciente incidente donde Robinson se unió a la cena antes del 10 de septiembre y al hablar con otros miembros de la familia, Robinson dijo que Charlie Kirk vendría a UVU», dijo, refiriéndose a la Universidad de Utah Valley, la escena el miércoles.

«Discutieron las razones de la falta de Kirk y el punto de vista que tenía. El miembro de la familia también declaró que Kirk estaba lleno de odio y lo difundió», dijo el gobernador

Mientras tanto, el presidente Donald Trump dijo que el padre del autor jugó un papel importante en el arresto de Robinson.

El director de FIB Kash Patel también confirmó que Robinson fue arrestado el jueves a las 10 p.m. hora local (viernes a las 11:00 WIB).

Se encuentran registros

Además, Cox dijo que después de que el investigador consideró la grabación de la cámara de vigilancia en el campus donde Kirk fue asesinado el miércoles, se encontró una grabación que mostró la llegada de Robinson al campus la mañana antes del tiroteo.

La grabación muestra a Robinson con una camisa granate, pantalones cortos de colores brillantes, sombreros negros y zapatos de colores brillantes. La descripción de la ropa está de acuerdo con lo que se usa cuando fue arrestado.

El gobernador Utah también mencionó que los investigadores encontraron un rifle de 98 calibre Mauser-Mauser Acting Acting.

«La escritura en el caparazón de fogido dice ‘avisos, bules, owo, ¿qué es esto?'», Dijo.

Mientras está en el shell irrazable escrito «¡Hola, fascista! ¡Atrapa!» Y seguido de una flecha frente a la parte superior, la flecha se enfrenta a la derecha y tres flechas hacia abajo.

El segundo caparazón que no fue despedido fue escrito la letra de la canción «Bella Ciao» que dice «Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao» y Selongsong cuando no se dispararon esa lectura «Si usted lees esto, eres gay». (Hormiga)