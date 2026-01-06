La figura de Tri Santoso, el árbitro Persik vs Persib que fue rociado por Bojan Hodak

VIVA – El nombre de Muhammad Tri Santoso vuelve a estar en el centro de atención después de liderar el Persik Kediri vs. persib Bandung que terminó en empate 1-1. Su liderazgo en este duelo crucial en la máxima categoría provocó una fuerte reacción del técnico de Persib, Bojan Hodakquien expresó abiertamente su descontento con la actuación del árbitro.

Para los partidarios de Persib, Bobotoh, Tri Santoso no es una figura nueva. El árbitro de la Asociación Provincial de Yogyakarta (Asprov) también participó anteriormente en varios partidos de alta intensidad en los que participó Maung Bandung.

Tri Santoso figura como uno de los árbitros relativamente nuevos en el más alto nivel del fútbol nacional. Hizo su debut en la casta más alta de la Liga de Indonesia la temporada pasada, y el partido Persik versus Persib fue su quinto partido como árbitro principal en la Superliga 2025/2026.



Persib vs Persik en el estadio Brawijaya

Antes de liderar el partido en el estadio Brawijaya, Tri Santoso había mostrado un total de 15 tarjetas amarillas. Aparte de eso, también registró una tarjeta roja por acumulación, una tarjeta roja directa y sancionó cuatro penales a lo largo de la temporada. Este récord significa que su nombre se asocia a menudo con partidos reñidos y llenos de tensión.

Un partido que todavía es recordado por el público es el duelo Persija Jakarta vs Persib Bandung en la temporada 2024/2025. El acalorado partido que terminó en empate 2-2 estuvo marcado por seis tarjetas amarillas y formó parte de una serie de partidos de alta intensidad liderados por el Tri Santoso.

La atención se centró en Tri Santoso después de que Persib lograra un empate contra Persik Kediri. En la semana 16 del partido de la Superliga 2025/2026 que se celebró el lunes 5 de enero de 2026, Persib no pudo mantener su ventaja hasta el pitido final.

El equipo visitante se adelantó gracias al gol de Saddil Ramdani antes de que Persik empatara gracias a M. Rafli en los minutos finales. El 1-1 hizo que Persib perdiera puntos importantes en la competición en lo más alto de la clasificación, mientras permanecía en el tercer lugar en medio de una reñida carrera por el título.

Tras el partido, Bojan Hodak no ocultó su decepción. El técnico croata cuestionó abiertamente una serie de decisiones arbitrales que, según dijo, tuvieron un impacto directo en el juego de su equipo.

«Primero hablaré del árbitro. No estoy satisfecho con él», dijo Hodak a los medios de comunicación. Evaluó que hubo varias violaciones que pasaron desapercibidas, alterando el ritmo de juego de Persib y provocando que el esquema que se había preparado no funcionara de manera óptima.