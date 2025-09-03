La figura de Sachroni y la familia que murió enterrada en Indramayu

IndramayuVIVA – Varios parientes revelaron Sachroni (76) como una figura trabajadora y generosa antes de ser encontrados muertos con cuatro miembros de la familia en una madriguera en Paoman Village, Indramayu, West Java, lunes 1 de septiembre de 2025.

Agus Suhendi (51), un pariente cercano de la víctima, dijo que el fallecido era un empleado del banco retirado que permaneció activo en un emprendedor al abrir una tienda de arroz y administrar un negocio de nidos de trago en Indramayu.

«Es un gran trabajador. Después de la jubilación, todavía lo está intentando», dijo Agus en Indramayu, el miércoles.



La atmósfera de la residencia de cinco víctimas encontradas enterradas en Indramayu

Según él, la familia Sachroni es conocida como una buena familia y nunca ha tenido problemas con los residentes locales.

Reconoció la pérdida y cinco miembros de la familia en este incidente, haciendo que las víctimas y vecinas de las víctimas sean devastadas.

Se aseguró de que no hubiera un trato diferente de la familia de Sachroni en su entorno. Su relación con la comunidad circundante tenía lugar normalmente.

«La familia Hajj Sachroni no tiene problemas con los residentes locales. Todo va bien. Todos se sienten pesados. Esta es una gran pérdida debido a una familia a la vez», dijo.

Dirige todo cuerpo Ha sido plantado en la mezquita de Madania en la aldea de Sindang, luego enterrada en el funeral de la familia extendida de muchosasin de acuerdo con la solicitud del difunto Sachroni.

«La razón está enterrada aquí porque de hecho es el deseo del fallecido, de modo que está unido con la familia extendida de muchosasin», dijo.

Mencionó que la procesión fúnebre tenía lugar emoción y fue coloreada por el grito de la familia. Cientos de dolientes también acompañaron el funeral de las cinco víctimas a la tumba.

Con respecto al desarrollo del caso, AGUS dijo que la policía todavía estaba investigando y que la familia entregó completamente el proceso legal a las autoridades.

«El tema de las demandas sigue continuando, ahora asuntos legales en la policía», dijo.

Mientras tanto, el Jefe de la Policía Regional de Relaciones Públicas de Java Occidental, Pol. Hendra Rochmawan se aseguró de que la policía todavía esté llevando a cabo una etapa de investigación para manejar el incidente.

Dijo que la Policía Regional de Indramayu estaba realizando un examen de varios testigos, así como reuniendo pruebas en este caso.

«Mientras están en la etapa de investigación a los testigos, aún no han determinado quién es el sospechoso porque todavía está siendo investigado», dijo. (Hormiga)