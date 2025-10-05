La figura de Praka Zaenal Mutaqim, Taifib Tni Navy, quien murió mientras hundía un paraguas en la bahía de Yakarta

Yakarta, Viva – Armada del Ejército Nacional Indonesio (Tni al) llorar. Uno de sus mejores soldados, Guerreros Jefe de Marines (Praka Mar) Zaenal mutaqimMurió después de un accidente durante el entrenamiento de operaciones de pato de goma (RDO) en la bahía de Yakarta. El incidente ocurrió en una serie de actividades de inspección presidencial para conmemorar el 80 aniversario del TNI, el jueves 2 de octubre de 2025.

El jefe de la Oficina de Información de la Marina (Kadispenal), el primer almirante del TNI Tunggul, explicó que el accidente ocurrió cuando Praka Zaenal llevó a cabo el proceso de abrir el paracaídas.

«Praka Mar Zaenal Mutaqim murió en la tarea de llevar a cabo las Operaciones de Duck de Rubber (RDO) para el 80 aniversario del TNI, a saber, la inspección presidencial», dijo Laksma TNI Tunggul, domingo 5 de octubre de 2025.

Tunggul dijo que Zaenal experimentó obstáculos en el aire hasta que su paracaídas permaneció expandiéndose mientras aterrizaba en el agua.

Una vez que los paracaídas aterrizaron en el mar, el equipo de seguridad inmediatamente realizó una evacuación rápida. Usaron la ambulancia del jinete del mar para llevar a Praka Zaenal al puesto de salud del Kolinlamil. A partir de ahí, fue llevado de inmediato al Hospital Gatot Subroto Army para recibir cuidados intensivos.

Durante dos días, el equipo médico hizo todo lo posible para salvar la vida del soldado. Praka Zaenal estaba al tanto y mostró signos de respuesta positiva. Sin embargo, el sábado 4 de octubre de 2025 a las 03.01 WIB, el médico dijo que murió en el Hospital Gatot Subroto Army.

Las actividades de operaciones de pato de goma (RDO) no son capacitación ordinaria. Esta operación es una técnica de infiltración especial donde las tropas se despliegan desde el aire al mar, luego se infiltran en un bote de goma o un jinete marino al área objetivo. Este ejercicio requiere altas habilidades físicas y mentales, porque los soldados deben poder adaptarse rápidamente a las condiciones del mar y al clima extremo.

Praka Zaenal Mutaqim es parte del destacamento de los anfibios 1 (Denipam 1) Cuerpo de Marines, Unidad de la Armada de élite conocida por su capacidad de combate en el aire, el mar y la tierra. Denipam 1 tiene su sede en Marine Marine Baroto Sardadi, Marunda, North Yakarta.

Después de ser declarado muerto, el cuerpo de Praka Zaenal fue inmediatamente repatriado a su ciudad natal en Banjardowo Hamlet, pueblo de Sambungharjo, distrito de Plookulon, regencia de Grobogan, Java central. La ceremonia del funeral militar se celebró el mismo día como una forma de respeto por su servicio y coraje.