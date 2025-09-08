La figura de Mukhtarudin, un político de Golkar que fue inaugurado oficialmente Prabowo como el ministro de P2MI, reemplazó a Abdul Kadir Karding

Yakarta, Viva – El presidente indonesio, Prabowo, Subianto, inauguró oficialmente Mukhtarir Como Ministro de Protección de Trabajadores Migrantes Indonesios (P2MI) en el Palacio del Estado el lunes 8 de septiembre de 2025. Reemplazó a Abdul Kadir Karding.

Leer también: Prabowo será una reorganización del gabinete, del Ministro de Finanzas a Menkopolkam



La inauguración se llevó a cabo en base al decreto presidencial (Keppres) número 86p de 2025 con respecto al despido y el nombramiento de ministros y ministros adjuntos de plazo 2024-2029.

En la procesión, el presidente Prabowo dirigió la lectura del juramento contra Mukhtarudin.

Leer también: Budi Arie admitió que no había escuchado el tema de la reorganización: solo trabajamos



«Que seré leal a la Constitución de la República de Indonesia en 1945 y llevaré a cabo todas las leyes y regulaciones con ellos mismos por mi devoción del Dharma a la nación y al estado», dijo Prabowo.

«Que llevo a cabo los deberes del cargo mantendrá la ética de la oficina, el trabajo lo más bien posible con un pleno sentido de responsabilidad», continuó.

Leer también: CAK IMIN: Todos los que producen celos serán evaluados



Después de leer el juramento, el presidente firmó las actas de la inauguración y felicitó a Mukhtarudin por su nuevo puesto.

Perfil de mukhtarudin

Mukhtarudin es un político del Partido Golkar de Pangkalan Bun, Central Kalimantan. Antes de confiar en liderar P2MI, se sentó tres veces en el Parlamento de Indonesia, a saber, 2004-2009, 2019-2024 y 2024-2029.

En los últimos dos períodos, fue registrado de servicio en la Comisión VI y luego la Comisión VII, y ahora la Comisión XII para el período 2024-2029.

Fuera del parlamento, Mukhtarudin es conocido como un hombre de negocios y una vez fue personal docente de Stie Nusantara. La carrera de su burócrata comenzó mientras se desempeñaba como jefe de la División Regional de Promoción de Inversiones de West Kotawaringin Regency en 1990-2002.

Historia educativa

SD Negeri 02 Pangkalan Bun (1977)

SMP Negeri 1 Pangkalan Bun (1981)

SMA Negeri 1 Pangkalan Bun (1984)

Administración Estatal S1, Universidad Lambung Mangkurat (1988)

Historia profesional

Jefe de promoción de la inversión regional en West Kotawaringin Regency (1990-2002)

Estie Nusantara Personal docente

Miembro del Parlamento Indonesio (2004-2009, 2019 – ahora)

Miembro de la Comisión VI del Parlamento Indonesio (2019-2021)

Miembro de la Comisión VII del Parlamento Indonesio (2021-2024)

Miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes XII (2024)

Ministro de P2MI (2025 -ahora)

Historia organizacional

Vicepresidente del West Knpi DPD Kotawaringin (1993–2002)

Vicepresidente del DPD Central Kalimantan AMPI (1998-1999)

Presidente de DPD II AMPG Kotawaringin Barat (2002-2004)

Vicepresidente de DPD II del Partido Golkar Kotawaringin Barat (2003-2008)

Vicepresidente de Forestry & Environment Working Golkar Party DPP (2005-2009)

Vicepresidente del Partido Golkar Party Bappilu Subevaluación y Planificación Subevaluación y Planificación (2008)

Coordinador Adjunto de la Provincia de Bappilu del Central Kalimantan (2008)

Miembro del Departamento de PP regional de Kalimantan DPP Golkar Partido (2009-2014)

Vicepresidente del Manebry Handling of Java y Kalimantan Elecciones (2018)

Coordinador Central Kalimantan Bappilu (2019-2024)

Presidente de Gestión de Desastres Naturales y Sociales DPP Golkar Party (2019-2024)