La figura de Menpora es ideal a los ojos de Tontowi/Liliyana

Kudus, Viva – Ex badminton mixto mixto mixto mixto Tontowi Ahmad Y Liliyana Natsir reveló la figura ideal del Ministro de Jóvenes y Deportes (Menpora) que se considera capaz de avanzar en el sector deportivo en Indonesia.

Liliyana Natsir o conocido familiarmente Butet dijo que la figura de la menpora debería tener un fondo como deportista para tener una comprensión integral de las necesidades y desafíos que enfrentan los atletas.

«La esperanza es que quiero la cifra de un deportista, por lo que tal vez sepa mejor, ‘Oh, lo que es un atleta difícil, lo que es'», dijo Butet en Gor Djarum Jati, Kudus, Central Java, el martes.

Otra cosa importante es la capacidad de Menpora para luchar por el entrenamiento de fondos y enviar atletas a varios eventos internacionales.

Según Butet, se necesita apoyo presupuestario del gobierno para la continuidad de los logros deportivos nacionales, incluidos los deportes de bádminton.

«Si es compatible con el gobierno, sería mejor, por lo que el entrenamiento y la entrega de atletas también serán mejores en el futuro», dijo el medallista de oro olímpico de Río 2016.

Mientras tanto, Tontowi Ahmad o que se llama familiarmente Owi enfatizó la importancia de la menpora que no solo entiende los deportes, sino también el sistema organizacional.

Espera que la menpora en el futuro pueda prestar más atención a los atletas, especialmente a aquellos que se han retirado.

«Lo que es seguro es conocer la organización. En segundo lugar, conocer los deportes. Tercero, sí, seguramente se atreve a defender a los atletas. Especialmente aquellos que se han retirado», dijo Owi.

Owi destacó la falta de asignaciones claras para los atletas que habían terminado su carrera, a pesar de que habían enorgullecido el nombre de la nación en el ámbito internacional.

«Ahora los beneficios aún no están disponibles para los antiguos atletas. Espero que la nueva Menpora pueda luchar por ello, porque es una prueba de que nuestra lucha fue apreciada», dijo Owi.

El Ministerio de Jóvenes y Deportes se convirtió en uno de los cinco ministerios en el gabinete rojo y blanco que fue revisado con el Ministerio Coordinador de Política y Seguridad, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Protección de Trabajadores Migrantes Indonesios y el Ministerio de Cooperativas.

El lunes (8/9) por la noche, el presidente indonesio, Prabowo Subianto, anunció la reorganización del gabinete y despidió a Dito Ariotedjo de la posición de Menpora. Hasta ahora, su sucesor no ha sido anunciado.

Dito fue nombrado previamente por el presidente Joko Widodo como Menpora el 3 de abril de 2023 reemplazando a Zainudin Amali, luego confiada por el presidente Prabowo para continuar sus deberes en el gabinete rojo y blanco desde el 20 de octubre de 2024. (Ant) (Ant)