La figura de los coleccionistas del presunto caso de corrupción de la cuota del hajj sigue siendo misteriosa, el KPK se remonta

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) declararon que estaba explorando la cifra de casos de almacenamiento de dinero de presunta corrupción para determinar la cuota y la organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024.

«La persona que estamos buscando e identificación. Bueno, más tarde, cuando ya sabemos que resulta que estos dinero se reúnen o se reúnen a alguien o posiblemente al personal, nos facilitará a nosotros, los investigadores, rastreo (Tracking, ed.) «,»

ASEP explicó que la cifra del presunto dinero de corrupción supuestamente no era un líder en el Ministerio de Religión.



«No tiene que ser el dinero para reunirse con el liderazgo. Es decir, no tiene que estar en la Dirección del Director. Si también hay una manera especial en una institución», dijo.

Mientras tanto, dijo que si el KPK hubiera encontrado la cifra, la cooperación que se había llevado a cabo con el Centro de Informes y Análisis de Transacciones Financieras (PPATK) rastrearía al titular de control real del presunto dinero de corrupción Haji soñando.

«Entonces podemos asegurarnos de que, de hecho, el control sobre estas cuentas sea el señor Y», dijo.

Anteriormente, el KPK anunció comenzar una investigación de presuntos casos de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, a saber, el 9 de agosto de 2025.

El anuncio hecho por el KPK después de pedir información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas en la investigación del caso el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso de cuota Hajj.

El 11 de agosto de 2025, el KPK anunció que el cálculo inicial de la pérdida estatal en el caso alcanzó más de RP1 billones, y evitó que tres personas viajaran al extranjero, una de las cuales fue el ex ministro de religión YAQUT COLLIL QOUMAS.

Además de ser manejado por el KPK, el Comité Especial para los Cuestionarios del Hajj del Parlamento Indonesio también declaró que su partido había encontrado una serie de irregularidades en la implementación del Hajj en 2024.

El punto principal destacado por el Comité Especial se refiere a la distribución de las 50 cuotas en comparación con 50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión dividió una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula una cuota especial de 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento para la cuota regular de Hajj. (Hormiga)