La figura de LachS Faizati, un empleado contratado que era sospechoso en la sede de la Policía Nacional en la manifestación

Yakarta, Viva – Dirección de la Ley Criminal (Dittipidsiber) Policía de investigación criminal Establecido oficialmente Ajustar faizati Khairunnisa como sospechosa en casos de contenido provocativo en las redes sociales.

Mujer dueña de la cuenta de Instagram @larasfaizati Esto fue acusado de incitar a la masa para quemar el edificio. Sede de la policíaSouth Yakarta, durante la manifestación a fines de agosto de 2025.

Contenido provocativo en Instagram



Una mujer llamada faizati horneado mabes poli

Este caso surgió después de que Laras cargó videos en Instagram que se consideró que contenía expresiones provocativas. En la carga, parecía registrar la atmósfera de la manifestación alrededor de la sede de la Policía Nacional mientras lanzaba la invitación a quemar el edificio. La policía consideró que la carga era peligrosa porque se hizo en una ubicación vital nacional, cerca de la sede de la Policía Nacional.

«El contenido contiene incitación y provocación que puede desencadenar a las masas para llevar a cabo acciones anarquistas», dijo el director de Dittipidsiber Bareskrim Polri, el general de brigada Himawan Bayu Aji, en una conferencia de prensa el miércoles 3 de septiembre de 2025.

Además, también se sospecha que Laras transmite documentos electrónicos propiedad de otros sin permiso, lo que fortalece el elemento criminal en este caso.

Detenido después de la patrulla cibernética

El arresto de Laras se llevó a cabo el 1 de septiembre de 2025 después de que la policía rastreó su cuenta de Instagram. Luego fue detenido en la Casa de Investigación Criminal de la Policía desde el 2 de septiembre de 2025.

El general de brigada Himawan explicó que la determinación del sospechoso fue el resultado de patrullas cibernéticas realizadas desde el 23 de agosto de 2025. Durante este período, la policía señaló que había 592 cuentas y contenido provocativos que habían sido bloqueados con la ayuda del Ministerio de Comunicación y Digital (Komdigi). Este paso fue tomado para suprimir la propagación de expresiones peligrosas en medio de manifestaciones.

Esclavitud legal severa

Para sus acciones, los ajustes de Faizati se sienten atraídos por varias cosas a la vez. Entre otras cosas sobre 45 párrafos (2) JO Artículo 28 Párrafo (2) Aguantarte a ti Número 1 de 2024, artículo 160 del Código Penal y el artículo 161 Párrafo (1) del Código Penal. Si está probado, la amenaza de esperar la penalización puede ser bastante pesada.

La evidencia confiscada incluyó una unidad del teléfono celular de Laras y el acceso a una cuenta de Instagram @larasfaizati.

Figura ajustable de faizati

Aunque de repente el centro de atención público, no se reveló mucha información personal sobre la figura de Laras faizati. Basado en el perfil de LinkedIn encontrado, era conocido por estar activo como oficial de comunicación en la Secretaría de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA) desde 2024.

Anteriormente, Laras también se desempeñó como oficial de apego en AIPA en el período de enero a mayo de 2024