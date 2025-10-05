La figura de la boina naranja que dirige el 80 aniversario del TNI, no era un arbitrario

Yakarta, Viva – El foco público está en el mariscal Middle Marshal (Marsdya) TNI Niega a MuisLa figura de la boina naranja que dirigió el desfiladero de miles de tropas en el pico del 80 aniversario del TNI en el área de Silang Monas, Central Yakarta, domingo 5 de octubre de 2025.

Con un apuesto con una típica boina naranja Korpasgat Y llevando la espada de Sabel en su mano, Deny lideró su camino contaminante con autoridad. El momento fue un símbolo de la fuerza y ​​el honor de la dimensión aérea, especialmente el cuerpo de las tropas del movimiento rápido (Korpasgat) que ahora lidera.

En esta ocasión, Deny también presentó un informe directo al presidente Prabowo Subianto con respecto a la implementación del desfile al que asistieron miles de soldados de tres dimensiones de TNI y elementos de apoyo civil.

«¡Informe, el desfile está listo para comenzar!» dijo negar con firmeza.

«¡Hazlo!» Respondió el presidente Prabowo.

Después de que se cruzaron todas las líneas de tropas y equipos de defensa, Deny volvió a informar con respeto, marcando el final del magnífico desfiladero que fue uno de los picos del evento de aniversario TNI de este año

«¡Se ha implementado a File, el informe ha terminado!» dijo.

«Gracias. Disponga. ¡Hazlo!» Responder Prabowo.

Carrera y marcha negar a Muis



Dankopasgat, Marsma tni negar a Muis

Deny Muis nació en Makassar el 26 de agosto de 1968 y se graduó de la Academia de la Fuerza Aérea (AAU) en 1993. Fue conocido como una carrera de alto riesgo en la Fuerza Aérea.

Antes de servir como comandante del cuerpo de las tropas se mueve rápidamente (Calmasgat), Deny había ocupado varias posiciones estratégicas, como el comandante adjunto del inspector de Paspampres, Korpasgat, al comandante adjunto del Korpasgat.

El 10 de agosto de 2025, Deny se inauguró oficialmente como el primer comandante de Korpasgat, después de que la unidad Korpasgat fue validada y mejoró el estatus organizacional. La Unidad de Elite de la Fuerza Aérea tiene un papel importante en el mantenimiento y la incautación de las bases aéreas, asegurando las operaciones de aire cruzado y enfrentando amenazas modernas en el aire y la tierra.

Antes de liderar el Korpasgat, Deny fue ampliamente conocido debido a su servicio en unidades de élite como el destacamento Bravo 90 (2004-2006) y Paskhas 464/Nanggala (2006-2008). A partir de ahí, el nombre comenzó a destacarse como un soldado profesional con alta disciplina y dedicación impecable.

Su viaje profesional continúa aumentando. Se le confía para servir varios puestos importantes, como el asistente de operaciones Dankorpaskhas, asistente de inteligencia y asistente adjunto de seguridad y Paspampres. Deny también sirvió en el Palacio del Estado como comandante del Grupo B y C Paspampres (2014-2018), luego se convirtió en un comandante adjunto de Paspampres (2018-2020).