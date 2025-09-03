La figura de Kompol Cosmas, Brimob, quien fue despedido de la Policía Nacional después de Lindas Ojol Affan Kurniawan

Yakarta, Viva – La policía nacional finalmente impuso sanciones estrictas contra Kompol Cosmas Kaju Gae, comandante del batallón (Danyon) Regimiento IV Cuerpo Brote Polri. Fue despedido oficialmente sin respeto (Ptdh) Después de estar involucrado en el incidente del vehículo táctico BRIMOB (Rantis) que se extiende sobre un taxi de motocicleta en línea (ojol), Affan kurniawanhasta que murió.

La decisión de despido se anunció en la sesión del Código de Ética de la Policía Nacional (KKEP) el miércoles 3 de septiembre de 2025. El presidente del consejo de la sesión dijo que Cosmas se declaró una violación grave del Código de Ética Profesional de Policía.

«Dejar sanciones en forma de ética, a saber, violar el comportamiento, se declara como un acto despreciable. El despido no es con respeto o PTDH como miembro de la Policía Nacional», dijo el comisionado Heri Setiawan, vicepresidente de la Comisión de Ética de la Policía Nacional.

El trágico incidente en Pejompongan

El caso comenzó durante la manifestación que tuvo lugar frente al edificio del Parlamento, Central Yakarta, el jueves 28 de agosto de 2025. La acción que originalmente fue seguida por sindicatos fue seguida por estudiantes, estudiantes, a Ojol. La atmósfera calentada finalmente provocó disturbios en los pisos de la presa Hilir II, Pejompongan.

En medio de una situación caótica, un Brimob Rantis condujo a alta velocidad y se estrelló contra Affan Kurniawan. Basado en las imágenes de video que circulan, el automóvil táctico todavía conducía a pesar de que Affan yacía debajo del neumático.



Captura de pantalla BRIMOB CAR TÁTICO BARCUDA LINDAS Men usa chaquetas Ojol.

Cuando ocurrió el incidente, el vehículo fue conducido por Bripka Rohmat, mientras que Kompol Cosmas se sentó en el asiento delantero al lado del conductor. Esa posición hace que Cosmas considere la responsabilidad total como el mejor oficial del automóvil.

Polda Metro Jaya luego obtuvo siete miembros de Brimob que estaban en el Rantis. Ellos son kompol Cosmas kaju gaeAipda M. Rohyani, Bripka Rohmat, Brigadier Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana Edi y Baraka Yohanes David.

Cosmas Compol Carrera y carrera

Informando de varias fuentes, Kompol Cosmas Kaju Gae es un oficial con clasificación media que se sabe que tiene experiencia en el Cuerpo de Brigada Móvil de la Policía. Se desempeñó como comandante del Batallón C Regimiento IV Pionero del Metro Jaya Policía Regional Korbrimob.

En su carrera, Cosmas había servido como PS Wadanden Denbang, la unidad de asistencia técnica del Cuerpo de Brigadas Móviles de la Policía, luego se desempeñó como PS Kakorta en la Unidad de Entrenamiento de la Brigada Móvil de la Policía. Además, también se le ha confiado como subdirector de Subden. Den a negar de la Brigada Mobile de la Policía.

Incluso en abril de 2025, fue visto asistir a la amistad con el jefe de policía de Karawang, mostrando su posición que era bastante activo en el alcance del Brimob Corps. Sin embargo, el incidente que mató a Affan Kurniawan hizo que su carrera terminara con la falta de respetismo.

Además de las sanciones éticas, la Propza de la Policía Nacional también encontró presuntos elementos penales en este caso. El examen de los siete miembros de Brimob aún está en curso. Más tarde, la decisión de seguimiento determinará si también serán procesadas por el derecho penal.

El jefe de policía de Metro Jaya, el inspector general Asep Edi Suheri, enfatizó que la Policía Nacional sería transparente al manejar este caso. «El proceso legal continuará. Nos aseguramos de que el manejo se realice de acuerdo con las reglas aplicables», dijo.