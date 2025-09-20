La figura de Ida Yulidina, esposa del Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi, resultó ser una ex modelo de revista

VIVA – número Havida De repente en el foco de atención nacional desde su esposo, Purbaya Yudhi Sadewaoficialmente sirvió como Ministro de finanzas RI en el gabinete rojo y blanco este año. No solo como un funcionario de alto rango, esta mujer de los años 50 resultó tener una experiencia brillante en el mundo del entretenimiento.

¿Quién hubiera pensado, en el pasado fue la portada de una conocida revista que cautivó los corazones de los años 80?

El viaje de Ida comenzó en una era llena de pasión de moda y entretenimiento, precisamente a fines de la década de 1980. En ese momento, ganó el título en la competencia Femina Face de 1989, un legendario evento de búsqueda de talento y a menudo dio a luz a los íconos de las mujeres en la industria creativa indonesia.

La victoria lo llevó a la cima de la popularidad, donde su rostro adornó la portada de la edición de mayo de 1989 de la revista Femina. Su encantador retrato, con un vestido púrpura suave y grandes aretes que se convirtieron en el sello distintivo de la época, aún recordado como una de las portadas más icónicas.

«Magazine Femina en 1989. Femina/No.17/mayo1989. Modelo de portada: Ida Yulidina (Femina Face Winner 1989)», escribió un comunicado en Instagram @majalahjadulku, citado el sábado 20 de septiembre de 2025.

No solo IDA, el evento también involucró a finalistas talentosos como la actriz Diah Permatasari, quien luego continuó su carrera en la pantalla grande. Sin embargo, Ida eligió un camino diferente: dejar el escenario brillante para adoptar una vida más tranquila y centrarse en la familia.

La decisión no hizo que el encanto se desvaneció. De hecho, en sus redes sociales personales como Facebook, Ida a menudo comparte fotos de su juventud, mostrando una belleza natural fresca y dulce, como si el tiempo se detuviera en sus 20 años.

Ahora, después de décadas, su pasado como modelo en realidad se suma a su atractivo como una figura pública auténtica.

Detrás del centro de atención, Ida es una ama de casa que acompaña fielmente la carrera de su esposo. Desde su matrimonio, nacieron dos hermosos hijos: Yuda Purboyo Sunu y Yudo Aquiles Sadewa. Su segundo hijo, Yudo, incluso era ampliamente conocido como un comerciante exitoso y creador de contenido en una plataforma digital. Se había convertido en un sinónimo debido a su controvertida declaración sobre la supuesta participación de los agentes de la CIA en las redes sociales, lo que provocó una discusión caliente entre los jóvenes.

Lo que hace que IDA sea cada vez más amada por el público es su estilo de vida simple y descendente de la tierra. A diferencia de las imágenes glamorosas ex modelo, a menudo se lo ve compartiendo momentos cálidos con la familia, como acompañar a Purbaya durante las visitas oficiales en el extranjero o simplemente viajes casuales. No con poca frecuencia, las fotos circulan al viajar en transporte público o comer platos en la carretera Warteg con el esposo.

El contraste entre el pasado brillante y ahora lleno de calidez en realidad se convierte en un imán para los seguidores. Ida Yulidina no es solo la esposa de un ministro, sino también la inspiración para las mujeres que eligen un equilibrio entre la ambición y la vida personal.

En medio del ajetreo de la política y la economía nacional, la historia nos recuerda que el verdadero encanto nace de un corazón sincero.